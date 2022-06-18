ФОТО | Из „чудища“ в „красавицу“: как рождаются стрекозы?
О том, как „рождаются“ стрекозы, как выглядят их личинки и сколько потом живут взрослые особи - читайте и смотрите в материале эстонского природоведа Анатолия Тарасова в очередном блоге RMK на RusDelfi
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Если походить в конце мая – начале июля по берегу водоёма – речки, озера или болотца, и внимательно всмотреться в прибрежные заросли трав и растений, то иногда можно заметить на листьях и стебельках странное, мохнатое, достигающее трёхсантиметровой длины, шестиногое насекомое.
И никогда не подумаешь, что из этого „чудища-тараканища“ вырастает, а, точнее вылупляется… красавица стрекоза. Волей неволей напрашивается аналогия с гадким утёнком. Только в роли утёнка выступает личинка, в данном случае разнокрылой стрекозы из семейства дедок (Gomphidae). Конкретно Дедка обыкновенный (лат.Gomphus vulgatissimus).
Дедки, или речники (Gomphidae) – семейство из подотряда разнокрылых стрекоз (Anisoptera) отряда стрекозы (Odonata). Дедки широко распространены в мире, обитают на всех материках, кроме Антарктиды. Семейство включает 5 подсемейств, 90 родов, более 900 видов. Из них в Европе описаны 12 видов.
Стрекозы живут всего 4 недели, а цикл развития имеет несколько стадий и длится от двух до четырёх лет. Интересная особенность: самки бросают яйца в воду на лету, ударяя в полёте концом брюшка по воде, словно бомбардировщики (яйцеклада у дедок нет). Яйца превращаются в личинки, которые живут в песчаных донных отложениях. Ползают по дну или с помощью мощных копательных ног зарываются в ил или песок. Активность проявляют в ночное время. Любопытный метод плавания они избрали для себя – „реактивный“, который заключается в резком выталкивании воды из задней кишки.
Личинки разнокрылых стрекоз питаются только живой добычей, которую они подстерегают, сидя на водных растениях или на дне. В рационе личинок дафнии, донные личинки насекомых, например подёнок, комаров, мелкие моллюски, черви. Они не брезгуют даже мальками рыб, тем самым нанося вред рыбному хозяйству. Причём аппетит у них отменный, вес съеденного за сутки может превышать собственный вдвое.
Перед вами - типичное место обитания личинок дедок. Они развиваются в проточных водах рек, а некоторые виды в озёрах и водохранилищах. Однако личинки держатся на дне и с растительностью связаны только на последней стадии своего развития. А дедки-стрекозы иногда улетают далеко от водоёмов на лесные опушки и полянки.
Со временем у личинки появляются зачатки крыльев, она увеличивается в размерах и наконец ей приходит время покинуть водную среду. Личинка, достигшая окончательной величины, выползает из воды по травинке, стебельку или веточке, принимает строго вертикальное положение и замирает. На воздухе происходит последняя линька наяды.
Личинка стрекозы, вышедшая из воды, обсыхает, на спине и голове образуются трещины и через некоторое время, словно из скафандра на свет божий вылезает молодая красавица стрекоза. Какое-то время она ещё держится за свою „колыбель“, словно боясь расставания со своей прежней обителью, затем отползает от старой оболочки и затихает на время расправления и затвердевания крыльев (около 6 часов). Вот в этот момент я и застал своих героинь. Я осторожно помещал их на ладонь, и они оставались абсолютно пассивными.
В заключение несколько фактов из жизни стрекоз.
В отложениях каменноугольного периода палеозойской эры были найдены ископаемые остатки древних стрекоз, размах крыльев которых достигал 90 см!
Однажды был проведён опыт – личинок стрекоз разместили в небольшом водоёме, заселённом мальками линя и карпа. Через полтора месяца 77% всех рыбёшек были съедены личинками.
Стрекозы непревзойдённые мастера пилотажа. Они способны делать виражи под прямым углом, зависать в воздухе не двигаясь, делать в воздухе сальто и летать хвостом вперёд.
Стрекозы летают быстрее всех насекомых. Крейсерская скорость их полёта 30 км/час, максимальная около 60 км/час, на коротких дистанциях они способны разгоняться до 100 км/час.
Частота взмахов крыльями быстролетящей стрекозы – 30 раз в секунду!