ФОТО | Из „чудища“ в „красавицу“: как рождаются стрекозы?

Если походить в конце мая – начале июля по берегу водоёма – речки, озера или болотца, и внимательно всмотреться в прибрежные заросли трав и растений, то иногда можно заметить на листьях и стебельках странное, мохнатое, достигающее трёхсантиметровой длины, шестиногое насекомое.

И никогда не подумаешь, что из этого „чудища-тараканища“ вырастает, а, точнее вылупляется… красавица стрекоза. Волей неволей напрашивается аналогия с гадким утёнком. Только в роли утёнка выступает личинка, в данном случае разнокрылой стрекозы из семейства дедок (Gomphidae). Конкретно Дедка обыкновенный (лат.Gomphus vulgatissimus).

Дедки, или речники (Gomphidae) – семейство из подотряда разнокрылых стрекоз (Anisoptera) отряда стрекозы (Odonata). Дедки широко распространены в мире, обитают на всех материках, кроме Антарктиды. Семейство включает 5 подсемейств, 90 родов, более 900 видов. Из них в Европе описаны 12 видов.

Стрекозы живут всего 4 недели, а цикл развития имеет несколько стадий и длится от двух до четырёх лет. Интересная особенность: самки бросают яйца в воду на лету, ударяя в полёте концом брюшка по воде, словно бомбардировщики (яйцеклада у дедок нет). Яйца превращаются в личинки, которые живут в песчаных донных отложениях. Ползают по дну или с помощью мощных копательных ног зарываются в ил или песок. Активность проявляют в ночное время. Любопытный метод плавания они избрали для себя – „реактивный“, который заключается в резком выталкивании воды из задней кишки.

Личинки разнокрылых стрекоз питаются только живой добычей, которую они подстерегают, сидя на водных растениях или на дне. В рационе личинок дафнии, донные личинки насекомых, например подёнок, комаров, мелкие моллюски, черви. Они не брезгуют даже мальками рыб, тем самым нанося вред рыбному хозяйству. Причём аппетит у них отменный, вес съеденного за сутки может превышать собственный вдвое.