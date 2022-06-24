„Ко мне обращались медсестры за разбором анализа крови“: почему нутрициологи стали так востребованы?

Почему твой выбор пал на эту профессию? Что тебя сподвигло?

На нашу жизнь влияют также болезни. Уже с детства люди страдают диабетом, возраст сердечного приступа стал ниже, нежели раньше. В связи с этим, работа нутрициолога сейчас особенно нужна, ведь хочется жить дольше, иметь крепкое здоровье и помогать себе в этом, употребляя здоровую пищу.

Я вспоминаю свое детство и осознаю, насколько сильно все поменялось. Рацион был „чистый“ и не было такого изобилия химии в продуктах. В 21 веке мы дошли уже до того, что те же самые овощи обработаны настолько, что возникает вопрос об их пользе.

Моя цель - донести до людей, что питание важно. В Эстонии культура питания оставляет желать лучшего. Многие вообще не думают о том, что они едят и зачем они это делают. Я вижу тенденцию к полноте, различным заболеваниям и уже видно, что будущее многих людей не будет здоровым. Тяжело поменять свои пищевые привычки и не каждый готов меняться, но надо понимать, что за полноценным и здоровым питанием стоит такая же жизнь.

Я чувствую миссию - помогать. Мне нравится оказывать помощь и просвещать людей, давая им нужную информацию для качественной жизни. Меня мотивируют результаты моих клиентов и обратная связь, я испытываю удовольствие от своей работы.

Нутрициологию можно сравнить с превентивной медициной. Нутрициолог помогает наладить работу организма при помощи коррекции питания. При этом стоит не забывать о добавках, поскольку только питанием невозможно покрыть полностью дефицит того или иного показателя. Питанием можно поддержать уже после восполнения до достаточного уровня.

Потребление пищи можно назвать в каком-то смысле некоторым культом. Полки магазинов ломятся от изобилия, но как при этом выбрать достойное питание для нашего организма? На этот и остальные вопросы ответит ‌ Наталия Шустров , практикующий нутрициолог, автор курса „PRO Здоровье“. Помимо этого Наталья также занимается разборами анализов крови.

Я сама строю свой график работы. Обычно мой рабочий день начинается с 10.00 и примерно до 15.00. Я работаю и дома, и в своем офисе, все зависит от вида работы и домашних дел. С понедельника по четверг я провожу консультации, делаю разборы анализов крови, общаюсь с клиентами и занимаюсь другой рабочей рутиной. В выходные я не работаю, провожу время с семьей и отдыхаю.

Как проходит твой рабочий день? Что тебе нужно для работы?

В Эстонии еще есть Tervise Arengu Instituut, но он очень схож с Annely Sootsi Tervisekool. Я бы посоветовала все же обучаться не в Эстонии, таких возможностей очень много.

У меня вообще была забавная ситуация, поскольку мне не хотели выдавать диплом по причине превышения полномочий. Я знала больше, чем надо, и это не устраивало преподавателей. Позже мне предложили сдать экзамен на терапевта по питанию, но моя категория все равно выше, и я решила не усложнять себе жизнь, ведь мне пришлось бы сортировать свои знания на „что могу сказать, что не могу“.

Я получала образование как онлайн, так и офлайн. Первое мое обучение проходило в онлайн формате в Академии Нутрициологии. После уже я обучалась в Эстонии в Annely Sootsi Tervisekool, однако скажу честно, что уровень очень отличается. Российское образование более углубленное и дает больше знаний, эстонское больше направлено на психологию работы с клиентом.

Я до сих пор постоянно учусь и помогаю людям вести здоровый образ жизни.

У меня всегда было желание стать врачом. После школы я не пошла на медицинский и по совету родителей выбрала юридический. Уже в университете я осознала, что работать юристом я не хочу, но после окончания меня затянула офисная работа. Я все равно думала о поступлении в медицинский, но все возможности обучения были только на месте. На моей офисной работе все было замечательно, потом я ушла в длинный декрет, воспитывала детей. И в один момент все изменилось. В 36 лет у моего мужа случился ранний инфаркт, который сподвигнул меня к обучению. Я узнала, что нутрициологу не нужно медицинское образование и начала учебу. Переключится было несложно, поскольку я долгое время была в декрете и уже понимала, что я не смогу работать, на тот момент с 4 детьми, по строгому графику с понедельника по пятницу.

Сразу после консультации люди начинают применять полученные знания, проявлять осознанность в питании и меняют свою жизнь. Это важный плюс, поскольку можно сразу увидеть результат своей работы и помощь, оказанную в нужное время.

Я не могу сказать кто плохой специалист, а кто хороший. У каждого нутрициолога своя специфика и каждый ориентируется на свою направленность. Кто-то больше любит тему щитовидной железы, кто-то работает только с детьми, мне лично нравится тема паразитов, желчного пузыря, анализы крови. Изначально все получают общие знания, а после находят себя в своей направленности. Главное, чтобы специалист постоянно обучался, поскольку каждый день проводятся новые исследования и это очень помогает в работе.

Я бы посоветовала не поход к нутрициологу, а сдачу анализов обязательно раз в год. Уже потом стоит прийти с ними на точный разбор. Даже если нет жалоб, надо следить за своим здоровьем и не бить тревогу уже тогда, когда все плачевно.

Обычно я веду 5 клиентов. Помимо этого я еще иногда оказываю „поддержку“ - для тех, кто нуждается после ведения в моей помощи, и они мне так же присылают свое меню. Успеваю и делать разборы анализов, тесты на непереносимость продуктов.

Каждая консультация включает в себя „ведение“. Я не бросаю человека с новой информацией и следующие 5-20 дней направляю и контролирую. Клиент присылает свое меню, я его корректирую и всячески помогаю с рецептами, выбором продуктов. Спустя 10 дней люди уже более осознанно ориентируются в питании.

Перед консультацией я прошу заполнять дневник питания и анкету здоровья. Это существенно облегчает мне работу и позволяет точно понять с чем надо поработать. Уже на самой консультации мы все разбираем, и я подробно рассказываю, как обстоят дела с организмом клиента, чего не хватает (или наоборот перебор). У меня есть несколько видов консультаций и один из них подразумевает сдачу анализов крови.

Самое распространенное - проблема с весом. Большинство хочет его снизить, в моей практике был лишь один случай, когда наоборот было пожелание увеличить массу тела. Есть и те, кто хотят просто наладить рацион питания, для того, чтоб вся семья питалась здорово, полезно и разнообразно. Также обращаются и по другим проблемам, например застою желчи, акне, проблемы с пищеварением. Многие делают разбор анализов, узнают о своих проблемах и после обращаются за консультацией.

С какими просьбами к тебе чаще всего обращаются?

Пик пришелся на 2017 год. Одной глобальной причины не могу найти, но возможно, это из-за того, что много людей хотели приблизиться к медицинской деятельности и нашли себя в этой профессии. Я стала даже замечать, что некоторые нутрициологи разбираются во многих вопросах лучше, чем врачи и у меня в практике было такое, что ко мне обращались медсестры за разбором анализа крови.

У меня разные виды консультаций. Первая их них - консультация за 75 евро (дневник питания, анкета здоровья, введение 5 дней и консультация 1,5 часа). Если говорить о другой, то ее стоимость выше, 125 евро (аудио разбор анализа крови, консультация 120 минут, 20 дней ведения). Разбор анализов стоит 40 евро (взрослые) и 18 евро (дети).

Все зависит от деятельности. Если только консультировать, то не будет высокого заработка, поскольку тратится большое количество времени на одного клиента. Сейчас очень прибыльно делать свои курсы, они рассчитаны на большее количество людей и рассказывают об одной теме. Хорошо работают мероприятия и совместная работа с другими специалистами, стоит больше заявлять о себе различными путями.

Из минусов я могу назвать то, что приходится говорить правду и говорить прямо о проблеме. Это вызывает грусть, но я понимаю, что без этого никак. Я стараюсь не принимать это близко к сердцу и не пропускать это через себя.

При любой профессии идет плюсом также постоянное пополнение знаний и новые знакомства. Эта возможность есть у многих, но почему-то не все используют ее.

Я могу сама планировать свой график и нет привязки к месту. Это существенный позитивный пункт так, как надо уметь находить время на отдых и на себя.

Не стоит и забывать, что от диет могут появиться новые болезни. Например при голодании, когда человек видит еду или чувствует запах, стимулируется желчеотток. Желчь попадает в кишечник, стенки кишечника тонкие и слабые, что приводит к различного рода язвам.

Диеты, на мой взгляд - это плохо. Я против строгих ограничений, поскольку это не приводит ни к чему хорошему. Очередные срывы и выгорание убивают мотивацию иметь здоровое тело. Нужно уметь балансировать и перекрывать „плохое“ „хорошим“. Допустим, если хочется съесть кусок торта, то можно поесть побольше овощей в этот же день.

Я не приверженец сильных ограничений. Правильное питание строится на основе вкусной и качественной пищи, которая может дополняться „вредностями“, но в небольших количествах.

Каждый прием пищи весит примерно 300-400 грамм (в зависимости от телосложения человека) и должен включать в себя и жиры, и белки, и углеводы. В день также позволительно взрослому человеку есть до 50 грамм сахара. И конечно же, начинать свой день надо со стакана теплой воды.

Естественно, в отделении для белка мы не кладем сосиски, колбасы и другие переработанные продукты. Идеальный вариант - мясо, не более 120 грамм. Часть тарелки для углеводов тоже не стоит заполнять только картошкой или макаронами, разнообразие должно присутствовать. Овощи тоже могут быть самыми разнообразными, за день человеку рекомендуется съедать 500-600 грамм овощей.

Расскажу про „правило тарелки“. Представим себе буквально тарелку. Ее надо поделить на две части и одну из половинок еще поделить напополам. Большая часть – клетчатка (зелень, овощи). Две маленьких - белок и углеводы. Это баланс, который подойдет для здорового питания.

В нашем мире слишком много изобилия и сильно развита химическая промышленность, которая тем или иным образом влияет на нас. Из-за этого люди склонны к перееданию и не ограничиваются одной порцией, ведь „хочется попробовать все“. Многие даже не чувствуют насыщения и пока не доедят до последней крошки - не успокоятся. Поэтому очень важно осознавать, что ты ешь и зачем, поскольку организм не резиновый и может дать сбой.

Идея курса пришла ко мне не просто так. Начало было положено случаем в нашей семье. У моего ребенка очень болел живот и мы все пытались выяснить причину, но никак не могли докопаться до нее. В очередной раз по приезду в больницу один из врачей предположил, что у ребенка паразиты и как оказалось причина недомогания была в этом. Мы пропили тогда курс таблеток, но они не до конца помогают, поскольку воздействие идет только на взрослых особей, а яйца остаются в организме.

Опять же надо смотреть на количество сахара на 100 грамм, витамины, микроэлементы и не забывать о том, что стоит на первом месте, ведь этого будет больше всего.

Состав должен быть максимально коротким и понятным. Если много незнакомых названий, то можно сразу говорить о „химозности“ данного продукта. Не стоит верить так же надписи sugarfree, у сахарозаменителей миллион названий, которые просто вам неизвестны. Советую не брать продукты, в которых есть лимонная кислота или белый столовый уксус, поскольку это вредно для вашего организма.

Про анорексию, булимию в контексте этого вопроса могу сказать, что нужна комплексная работа психолога и нутрициолога. Проблему не решить одним питанием, это колоссальный труд.

Могу даже сказать, что если есть спонтанное желание все-таки что-то съесть, то лучше это сделать. Моральное мучение сподвигнет вас в будущем сорваться и употребить в несколько раз больше задуманного.

С перееданием та же система, медленно, но верно. Желудок начинает привыкать и быстрее приходит чувство насыщения.

Пищевую зависимость можно побороть, но не надо пытаться это сделать за один день. Если была привычка есть 50 грамм шоколада, то можно снижать сначала до 40, потом до 30, а через несколько недель и вовсе отпадет данная страсть. Казалось бы, что особой разницы нет, ведь всего 10 грамм шоколада, но со временем это ощущается уже по-другому. Я так часто отучиваю людей пить чай с сахаром. Сначала трудно, но потом мои подопечные уже не могут пить чай или кофе с сахаром.

Стоит и уменьшить количество потребления сахара и рафинированной пшеничной муки, залогом здорового питания эти продукты не являются. После 35 лет желательно уменьшать потребление красного мяса (свинина, говядина, баранина). К списку можно дополнить полуфабрикаты, их потребление тоже не ведет к здоровому образу жизни из-за их состава. Важно всегда смотреть составы, поскольку можно найти и „хорошие“ продукты. Точно советую убрать сладкие напитки (лимонады, соки, энергетические напитки и тд).

Я бы сказала, что с грибами обстоят дела сложно. Непереносимость данного продукта есть у каждого, она только отличается в процентах. Грибы надо минимизировать и помнить, что для их переваривания требуется больше времени и сил. Если любите грибы, то могу посоветовать сделать пудру из них, которая будет усваиваться лучше.

Что бы ты порекомендовала убрать из своего меню?

Сначала программа была сконцентрирована на очищении. Сейчас же мой курс не только про паразитов, он затрагивает и тему сбалансированного питания, здоровых привычек. Я сделала два отдельных модуля: теория - подготовка к чистке ( здоровое питание , привычки, меню, чек-листы) и второй модуль - практика-чистка. Сама чистка заключается в употреблении различных трав и добавок, которые очищают организм. Курс длится 28 дней и имеет очень положительный эффект. Люди избавляются от недомоганий, акне, проблем с пищеварением, вздутий и бонусом к чистке происходит потеря веса. Этот курс предназначен не только для избавления от паразитов, абсолютно каждый человек может таким образом решить свою проблему с пищеварением. Я советую проходить данный курс 1 раз в год, однако если есть домашние животные, то чаще, поскольку риск заразиться от них очень высок.

Позже я заинтересовалась этой темой и стала читать больше литературы об этом, покупала различные курсы. Я решила на основе своего опыта изучения данной темы создать свой продукт, который максимально прост для прохождения и получения нужного результата.

„Здоровое питание — это сложно“. Любое меню можно продумать заранее, так же сделать заготовки для этого. Здоровое питание - вклад в здоровое будущее, важно об этом помнить.

„Сладкое - нельзя ни в коем случае!“. Еще никому не вредила долька шоколада или домашние сладости. Не стоит себе отказывать в удовольствии, самое главное знать меру.

„Свежевыжатые соки очень полезны“. Пить на постоянной основе их нельзя, поскольку это может привести к диабету. В соке не содержится клетчатка и фруктоза сразу поглощается организмом, далее поднимается уровень сахара в крови и начинает выделяться инсулин. Это очень изнашивает организм.

„Веганские продукты всегда полезны“. Очередной миф, который ломается одним чтением состава. Да, казалось бы, что веганы едят только овощи, но это далеко не так. Состав продукта также должен быть короток и состоять из понятных ингредиентов.

„Завтрак - обязательный прием пищи“. Необязательно в себя пихать еду, если не хочется. Минимальное время между ужином и завтраком должно быть 12 часов, а как и во сколько вы будете завтракать - ваше личное решение.

„До 12 часов можно есть все!“. Не работает данная схема по причине излишнего выделения инсулина, который в свою очередь заставит вас съесть еще больше вкусностей.

„Глютен вреден всем!“. Если есть непереносимость, то надо его исключить. Зачастую у людей нет реакции, поэтому не надо его избегать, достаточно минимизировать.

„Некоторые продукты особенно вредны“. Тот же самый майонез, который многие демонизируют. Его можно есть, но важен состав и количество.

Тяжело ли знать так много о еде? Какой рацион своей семьи?

Я абстрагируюсь. Много вижу и отмечаю для себя, но не живу этим. Я слежу за питанием своей семьи и читаю составы, моя семья знает уже что лучше для нас. Мы пьем растительное молоко, смотрим количество сахара, но это не значит, что мы живем в „отдельном мире“. Мои дети едят сладкое и мы не отказываем себе ни в чем, просто знаем, что можно съесть, а что лучше оставить на полке в магазине. Каждый относится к моей профессии индивидуально, кто-то спросит совета насчет питания, а другой наоборот, просит не сообщать в вредности данного конкретного продукта, потому что он все равно его съест.

Опиши одним словом свою профессию.

Здоровье. Это без вариантов, ведь всем хочется быть здоровыми, счастливыми и полными энергии, и благодаря питанию можно осуществить данное желание!