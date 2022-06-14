Алексея Навального перевели в колонию строгого режима в Мелехово. Он говорил, что там для него готовят „тюрьму в тюрьме“

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом РИА Новости заявил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан.

„Он [Навальный] прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там“, — сказал Яжан.

Ранее 14 июня соратники Навального сообщили, что его без предупреждения увезли из исправительной колонии общего режима № 2 в Покрове Владимирской области. Предполагалось, что политика могли отправить в ИК-6 в Мелехово, однако официально это было неизвестно.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению о мошенничестве и неуважении к суду. 24 мая Московский городской суд подтвердил приговор Навальному. Обвинение утверждало, что политик в корыстных целях собирал пожертвования на создание антикоррупционных расследований и на президентскую кампанию — и якобы похитил собранные деньги.

Алексей Навальный сообщил в мае, что его могут перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. „Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме“ для меня“, — говорил Навальный.