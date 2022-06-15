ВИДЕО | Словарь недели: “ублюдки и выродки“ от Медведева, “почетный сомердье Путина“ и “БывшеМак“

Тон словарю недели задал бывший президент и бывший премьер Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал: „Меня часто спрашивают, почему мои посты в „Телеграм“ такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли“.

Кого он имеет виду, Медведев не уточнил - может, Украину, может, США, может, Европу, а может, всех сразу. Но поразило другое — до этого Дмитрий Медведев славился имиджем обитателя отдела мягких игрушек. Когда-то давно он говорил о том, что свобода лучше, чем несвобода, делал селфи в лифте, наслаждался кнопочками на айфоне. Его высказывания чаще всего носили комический характер - типа „отлить в граните“ и, конечно, знаменитого „денег нет, но вы держитесь“, своеобразного символа эпохи. А тут — такое. Ублюдки и выродки, слово „ненавижу“.

Надо сказать, что комических черт при этом Медведев не утратил, потому что очень уж неожиданно сменил риторику с пушистой на злобную, что заставило задуматься о том, для кого и для чего так старается бывший президент и бывший премьер.

В словаре минувшей недели Медведев соседствует с Путиным — прямо как в старые добрые времена в тандеме. Правда, речь тут идет не о высказываниях самого Путина, а о некоторых аспектах его жизни. Как выяснили французские журналисты-расследователи, Путина во всех его поездках сопровождает человек, который каждый раз собирает экскременты президента в специальный чемоданчик. Во-первых, после этой новости удивительным пророчеством зазвучало недавнее стихотворение поэта Орлуши, посвященное Путину:

„Он смотрит, как его какашки

Смывает шустрый унитаз?

Он самолётик из бумажки

За прошлый год сложил хоть раз?“