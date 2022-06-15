ВИДЕО | Словарь недели: “ублюдки и выродки“ от Медведева, “почетный сомердье Путина“ и “БывшеМак“
Блогер, лингвист и журналист Ксения Туркова продолжает вести свой блог, посвященный языковедению и современным реалиям. В нем она рассказывает о том, как события влияют на язык и как язык влияет на события. Каждый понедельник Ксения будет составлять словарь минувшей недели, разбирая произошедшие события с точки зрения языка.
Тон словарю недели задал бывший президент и бывший премьер Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал: „Меня часто спрашивают, почему мои посты в „Телеграм“ такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли“.
Кого он имеет виду, Медведев не уточнил - может, Украину, может, США, может, Европу, а может, всех сразу. Но поразило другое — до этого Дмитрий Медведев славился имиджем обитателя отдела мягких игрушек. Когда-то давно он говорил о том, что свобода лучше, чем несвобода, делал селфи в лифте, наслаждался кнопочками на айфоне. Его высказывания чаще всего носили комический характер - типа „отлить в граните“ и, конечно, знаменитого „денег нет, но вы держитесь“, своеобразного символа эпохи. А тут — такое. Ублюдки и выродки, слово „ненавижу“.
Надо сказать, что комических черт при этом Медведев не утратил, потому что очень уж неожиданно сменил риторику с пушистой на злобную, что заставило задуматься о том, для кого и для чего так старается бывший президент и бывший премьер.
В словаре минувшей недели Медведев соседствует с Путиным — прямо как в старые добрые времена в тандеме. Правда, речь тут идет не о высказываниях самого Путина, а о некоторых аспектах его жизни. Как выяснили французские журналисты-расследователи, Путина во всех его поездках сопровождает человек, который каждый раз собирает экскременты президента в специальный чемоданчик. Во-первых, после этой новости удивительным пророчеством зазвучало недавнее стихотворение поэта Орлуши, посвященное Путину:
„Он смотрит, как его какашки
Смывает шустрый унитаз?
Он самолётик из бумажки
За прошлый год сложил хоть раз?“
Как выяснилось, не смотрит — туда смотрит кто-то другой. А вот как этот другой называется? Аналитик? В интернете составили чуть ли не целый словарь возможных наименований этой интересной должности. Например, президентский фекальничий — по аналогии с сокольничим. Или сомердье — тут за основу взят французский корень. Немало вариантов предложили и для нового названия русского Макдональдса.
В итоге новое заведение в Москве открылось под названием „Вкусно и точка“. Лингвисты и специалисты по неймингу обратили внимание на то, что название неудачно, и его будет довольно трудно употреблять в повседневных разговорах. „Я пойду во Вкусно и точку?“ Или: „Сижу во Вкусно и Точке“? Конечно, в итоге все это сольется во Вкусную точку или даже во Вкусточку, которая напоминает кусты — пойдем Вкусточку!
Кроме того, многие справедливо уловили в новом названии агрессию. Выражение „И точка“ означает „Это не обсуждается“. То есть получается что-то вроде „Ешь, что дают, и не выделывайся“. Пользователи соцсетей предлагали, конечно, гораздо более экспрессивные варианты. Вспоминали и цитату из произведения Льва Кассиля „Кондуит и Швамбрания“: „Тиф разносит вша, Точка, и ша!“. Возникло также предположение, что в народе закрепится название „Бывшемак“. И напоследок о новых глаголах и глагольных выражениях.
В дополнение к глаголу „макронить“ - настойчиво названивать кому-либо, пытаясь добиться результата, — появилось выражение „валять шольца“. Его значение — все время обещать, но ничего не давать. Именно так поступает немецкий канцлер Олаф Шольц, когда Украина просит у Германии оружие.