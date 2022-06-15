Настоящие мальчики для битья: почему у эстонского футбола нет будущего?

В этом году широко обсуждались проблемы в эстонском футболе. Особенно актуальна эта тема была в марте, когда главная сборная страны попала в D-дивизион Лиги Наций, то есть в семерку худших сборных в Европе. А глядя на наши молодежные сборные, будущее выглядит еще печальнее. Сборная Эстонии по футболу до 21 года завершила отборочный этап на чемпионат Европы, набрав 0 очков и не забив ни одного мяча в ворота соперника. Общая разница забитых и пропущенных мячей после 10 игр составила -32 мяча. И это не в первый раз. Точно такой же результат был в 1996 году, когда Эстония первый раз выставила юношескую сборную на турнир. Также наша молодежка проиграла все матчи отборочных этапов 2000 и 2002 года, но тогда разница забитых и пропущенных голов была лучше.