Поставки книг из России прекратились. Исчезнут ли книги на русском языке в Эстонии?(7)
Для русскоязычных жителей Эстонии книги на русском языке особенно важны. Многие читают здесь только на русском. Особенно жители Ида-Вирумаа. Из-за санкций Евросоюза в сфере логистики и банковской системы поставки книг из России теперь невозможны. Цены в книжных магазинах уже подскочили. RusDelfi выяснил, что в ближайшее время ждет любителей читать на русском языке.
РахваРаамат
Вероника Берзинь, менеджер магазина „РахваРаамат“ в Нарве, рассказала, что поставки книг на русском языке были только из России, но на ближайшее время они не запланированы.
Для магазина, в который в основном приходят, чтобы купить книги на русском языке, это, возможно, станет ударом. „Но мы работаем в сфере торговли, – говорит Вероника. – Если возникнет спрос на что-то другое, то мы переквалифицируемся и будем торговать чем-то иным. Сейчас я вижу тенденцию, что появился спрос на книги на английском языке, для нас это выход“. Вероника не теряет уверенность, что русская литература никуда не денется с рынка. Тем более, что само название магазина – в переводе с эстонского „Народная книга“ – говорит о том, что должен быть ассортимент для всех. Пока они продают то, что уже закуплено.
„Хочется, чтобы русскоязычные книги не уходили с рынка, – переживает Вероника. – Но на рынке не только мы, есть и другие фирмы, которые занимаются поставкой книг на русском языке. Есть также интернет-магазины“.
Аполло
Менеджер по маркетингу сети магазинов „Аполло“ Ардо Красс рассказал нам, что русской литературы на полках их магазинов пока достаточно. Отказываться от нее они не намерены. Книги они и раньше покупали не в России, а у поставщиков. „Пока книги у нас в наличии“, – с уверенностью подчеркнул Ардо. В интернет-магазине даже идет распродажа русской литературы.
Ардо не пояснил, откуда магазин „Аполло“ берет литературу. Из его ответа мы так и не поняли, что произойдет, когда книги на русском языке кончатся у их поставщиков.
Парад Книг
Анастасия Газеева, владелица эстонского книжного интернет-магазина „Парад книг“ с милым слоганом „Книги, одобренные детскими улыбками“, а также популяризатор детского чтения рассказала, что у нее есть небольшой запас, но уже те книги, которые задержаны на таможне проходят по курсу 60 рублей к одному евро, а раньше был курс 88 рублей. Это значит, что уже из-за этого происходит подорожание книг минимум на 30%.
На российском рынке скачок цен в книжной индустрии почти на 20% произошел еще в 2021 году из-за нарушения поставок бумаги в связи с коронавирусом. В этом году в феврале издатели прогнозировали повышение цен на 25-30%. Плюс игры с валютой, получается, что книги могут вырасти в цене чуть ли не в два раза по сравнению с доковидным временем.
„Конкретно у меня сейчас больше покупают из Германии, Ирландии и Финляндии, по 20-30 килограмм“, – говорит Анастасия Газеева. К сожалению, Анастасии пришлось отложить открытие офлайн магазина, о котором она долго мечтала, но в Старом городе в Таллинне в магазинчике TrickTrek Анастасия поставила вторую книжную полку. Первая полка с книгами ее проекта уже год находится там и очень востребована мамами. „Семейное чтение сближает не только людей в одной семье, а целые семьи из разных стран“, – добавляет Анастасия. Она надеется, что такое нелегкое время пройдет, и все наладится. Сейчас она ведет две группы летнего книжного клуба „Спойлеры“ для подростков от 10 до 14 лет в Центре Детской Эстонской литературы, и таким образом старается способствовать любви к книгам, расширяет „литературные“ горизонты детей.
Vilki books
Арина Линданен, директор известного в Странах Балтии рижского книжного магазина Vilki books, в конце апреля в своем инстаграм-аккаунте написала пост о том, что будет с книгами на русском языке. Через полгода хороших книг в России станет меньше, уверена Арина. „Все русскоязычные авторы продолжат издаваться, а вот с переводной литературой будут проблемы, – пишет директор книжного. – Причин на это много: начиная от работы типографий, заканчивая невозможностью купить авторские права на издания. Книжный рынок и так был в кризисе последние годы, поэтому хороших новостей мы не ждём. Многие европейские авторы объявили, что больше не будут продавать права на свои издания в Россию. Среди них Стивен Кинг и Нил Гейман. Многие правообладатели на время заморозили текущие контракты и ждут окончания войны. Под угрозой и работа перевозчиков, если закроют границы для машин из Евросоюза“.
Линданен добавляет, что рабочие тетради и настольные игры от русских производителей будут, так как большинство из них имеют европейские подразделения.
Пешком в историю
Европейских подразделений и представительств, действительно, у большинства российских издательств нет. Екатерина Каширская из издательства „Пешком в историю“ рассказала, что они издают и продают книги и права в разные страны только благодаря тому, что имеют партнерскую компанию в Европе. Но далеко не все издательства в России могут похвастаться этим.
Большинство мелких оптовых компаний и книжных магазинов закупаются через посредников, по словам Екатерины. Кто-то из этих посредников продолжает работать, не смотря на ситуацию с запретами. В издательство „Пешком в историю“ заказы по-прежнему приходят от посреднических компаний для европейских интернет-магазинов. Как они делают доставку – Екатерина не знает. „Сколько это продлится, насколько это надежно – не ясно пока. В Финляндии, например, есть магазин русской литературы, они мне сказали, что как работали, так и работают, – рассказывает издатель. – Что пытаемся делать мы? Пробуем наладить систему продаж через „Амазон“. Книги, конечно, станут дороже, но они по крайней мере будут. Некоторые российские издательства работали с „Амазоном“ и раньше, но сейчас из-за того, что юридическое лицо в России, с ними сотрудничество прекращено на неопределенное время. У „Амазона“ сложная система, они пока нас проверяли. Сейчас мы отправили 30 экземпляров наших книг на тестирование процесса. До этого мы все книги печатали в России. Если все заработает как нужно с „Амазоном“, то мы начнем печатать не в России, и отправлять сразу на склад в „Амазон“. Другого пути, наверное, больше нет. Никто не хочет и не может больше работать с Россией“. Некоторые издательства, поделилась Каширская, идут другим путем: хотят базироваться в Латвии, а оттуда уже отгружать книги в европейские интернет-магазины. „Пожалуй, все издательства ищут варианты, все хотят сохранить возможность поставок на русскоязычную диаспору“, – подытожила Екатерина Каширская.
Поляндрия
Генеральный директор российского издательства „Поляндрия“ Олег Филиппов подтвердил, что представительства в Европе у них нет, над открытием юрлица в Европе пришлось задуматься. Но книги в Эстонию издательство по-прежнему продает через партнерские транспортно-логистические компании. „Такие компании приобретают книги у нас в России, сами осуществляют транспортировку книг за границу“, – ответил нам Олег Филиппов.
Олеся, молодая мама троих детей
Заядлая читательница Олеся живет в Нарве. Книги для себя в основном покупает в электронном виде. „Наверное в большей мере оттого, что выбора немного у нас в Эстонии, а в электронном виде можно сразу купить, – комментирует она. – Мой последний опыт с бумажными изданиями был не очень, так и пролежали. А в телефоне быстрее почитаю, потому что книги под рукой, и ночью не нужно дополнительное освещение, ребёнок уснул – могу рядом сидеть и читать“.
Для детей Олеся часто берет книги в городской библиотеке. То, что особенно ценно или то, чего нет в библиотеке, но захотелось, покупает. „Покупаем в поездке в Россию или заказываем до Ивангорода, потом забираем. В Тарту есть книжный магазин, где можно заказать книги на русском, – говорит Олеся. – Очень важно читать с малышами на родном русском языке. Только на нем и читаем книги с ними. Старшая уже что-то для себя сама находит в интернете, тоже выбирает на русском“.
Нарвская библиотека
Заместитель директора нарвской центральной библиотеки Татьяна Криволап на вопрос, будут ли новинки в их библиотеке, говорит, что пока они не могут закупать книги в России. Библиотекам в начале года государство выделяет средства на пополнение фондов. Они и в этом году выделены, но из-за запрета на сотрудничество, привезти книги в Эстонию не получится. Есть вариант покупать не у российских издательств, которые работают в Таллинне, например, и в Латвии такие есть. „Но они небольшие, тиражи и ассортимент у них маленькие, – говорит Татьяна. – Читатели хотят знакомиться с новыми книгами. Пока фонды у нас хорошие, но надеемся на позитивные изменения и возможность снова сотрудничать с российскими издательствами“.
Продолжаем читать?
Получается, что в основном офлайн магазины и библиотеки сейчас работают с теми книгами, что у них есть. Когда они закончатся, есть надежда на изменение ситуации: или запреты снимут, или издательства найдут иные пути в дома русскоговорящих людей. Некоторые магазины уже ищут альтернативные варианты, где покупать литературу на русском, кто-то знает ценных поставщиков, на которых санкции ЕС не повлияли и поэтому более-менее спокойно переживают запреты. Есть даже магазины-смельчаки, которые идут против тренда: в июле в Нарве планируется открытие магазина „Многокниг“. Но при любом стечении обстоятельств книги уже стали дороже и еще вырастут в цене.