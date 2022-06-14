Поставки книг из России прекратились. Исчезнут ли книги на русском языке в Эстонии?

Большинство мелких оптовых компаний и книжных магазинов закупаются через посредников, по словам Екатерины. Кто-то из этих посредников продолжает работать, не смотря на ситуацию с запретами. В издательство „Пешком в историю“ заказы по-прежнему приходят от посреднических компаний для европейских интернет-магазинов. Как они делают доставку – Екатерина не знает. „Сколько это продлится, насколько это надежно – не ясно пока. В Финляндии, например, есть магазин русской литературы, они мне сказали, что как работали, так и работают, – рассказывает издатель. – Что пытаемся делать мы? Пробуем наладить систему продаж через „Амазон“. Книги, конечно, станут дороже, но они по крайней мере будут. Некоторые российские издательства работали с „Амазоном“ и раньше, но сейчас из-за того, что юридическое лицо в России, с ними сотрудничество прекращено на неопределенное время. У „Амазона“ сложная система, они пока нас проверяли. Сейчас мы отправили 30 экземпляров наших книг на тестирование процесса. До этого мы все книги печатали в России. Если все заработает как нужно с „Амазоном“, то мы начнем печатать не в России, и отправлять сразу на склад в „Амазон“. Другого пути, наверное, больше нет. Никто не хочет и не может больше работать с Россией“. Некоторые издательства, поделилась Каширская, идут другим путем: хотят базироваться в Латвии, а оттуда уже отгружать книги в европейские интернет-магазины. „Пожалуй, все издательства ищут варианты, все хотят сохранить возможность поставок на русскоязычную диаспору“, – подытожила Екатерина Каширская.