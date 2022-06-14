Футбол
14.06.2022, 09:00

Легенда футбола запускает кампанию с призывом бойкотировать российских спортсменов

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Coppa Italia 2021/22 - Milan vs Genoa
Coppa Italia 2021/22 - Milan vs Genoa
ФОТО: Keystone Press Agency | LaPresse

Легенда мирового футбола и бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект „Спортивный фронт“.

Это масштабная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного сообщества к войне в Украине. Цель кампании, блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

„Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов молчат. Это молчание и дальше убивает украинцев.

Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине.

Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает“, - сказал Шевченко.

В сети уже доступен первый видеоролик проекта, героем которого стал Андрей. Видео снято на стадионе в частично разрушенном от ракетного удара микрорайоне, где в свое время жил Шевченко с семьей.

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