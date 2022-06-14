ВИДЕО | В Таллинне не умеют проектировать улицы? Урбанист критикует действия чиновников

На улице Варраку, которая является образцом вопиющей запущенности, город наконец-то решил сделать реконструкцию. Огромные поля истоптанного газона, ужасного качества асфальт, как для пешеходов так и для автомобилистов. Поля парковки с лужами и грязью. Опасные переходы. Недоступная городская среда. Конечно же иметь подобные улицы в 22-м году 21-го века это - позор, это недопустимо. Город это понимает, представляя нам новый проект улицы, но изучив его подробнее, становится сразу понятно, что ни на каких ошибках таллиннские чиновники не учатся и вместо решения проблем предпочитают находить отмазки для своих ошибок.

Приступая к проекту важно понимать, для кого он делается. На улице Варраку находятся жилые дома и детская музыкальная школа. Из этого мы можем сделать вывод, что спокойное движение и безопасность являются для нас главным приоритетом. Из моих предыдущих видео мы знаем, что снижение разрешенной в городе скорости до 30 км/ч колоссально снижает смертность на дорогах. Однако если мы посмотрим на проект улицы, мы увидем, что никакого намека на 30 км/ч нет. И это всего лишь один пример (в видео рассматриваются и остальные).

Около месяца назад я написал письмо в горуправу с критикой нового проекта улицы Варраку. В ответ я получил полное непонимание того, как должны проектироваться улицы в городе и то, какие приоритеты должны быть в этом самом городе. Об этом и рассказываю в новом видео.