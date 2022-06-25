Жизнь и смерть на Коплиских линиях. Как Рийна убила своего друга детства

В начале 1970-х годов, когда Рийна и Андрус были еще детьми, на самой оконечности полуострова Копли, на берегу моря в тени больших деревьев, в районе, известном как Коплиские линии (или просто линии), стояли дома, ни один из которых не мог похвастаться наличием „всех удобств“.

В тени берез, каштанов и сирени жались друг к другу двухэтажные деревянные дома. На веревках сушилось белье. Центрального отопления не было, горячей воды не было, а вместо супермаркета нужно было ходить в маленький магазинчик „Ранна“, где продавали крупу, хлеб, овощи и иногда орехи.

Будущая убийца Рийна Валк (сейчас ей 53 года) жила совсем рядом с трамвайной линией.