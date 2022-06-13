Дуэль с самим собой: завтра выйдет новый фильм про клонирование людей
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов выпустил рецензию на финско-американскую новинку - фильм “Клон“, премьера которого состоится завтра. Чего ожидать от этого кино и стоит ли его смотреть?
Фильм Райли Стёрнса „Клон“ - просто очень приятное времяпрепровождение. Нельзя сказать, что фильм вызывает чисто позитивные эмоции, приятность заключается не в этом. Я довольно давно не видел фильмов, где во главу угла была бы поставлена увлекательность сюжета. Смотришь и – даже если можешь предвидеть часть следующих событий – всё равно не можешь оторваться, очень хорошо сделано.
„Клон“ - фильм сложно составленного жанра. Это какая-то смесь из чёрной комедии, социальной фантастики и философской драмы, которая всё равно прорывается тоже в комедию, не уморительно смешную, конечно, но такую, которую смотришь в постоянном ожидании неожиданных твистов, если вы понимаете, о чём я.
И твистов в этом фильме хватает. У девушки Сары находят крайне редкую и, разумеется, неизлечимую болезнь. Описание этой болезни и оставшихся у Сары опций по дальнейшей организации своей жизни (а точнее, смерти) несмотря на весь трагизм происходящего, пожалуй, является самой смешной сценой фильма. В мире будущего, в котором живёт Сара, смертельно больным людям разрешается так называемое „замещение“ - их клонируют, за оставшееся им время они скармливают клону как можно больше информации о себе с тем, чтобы после смерти оригинала клон, максимально безболезненно для близких и друзей, заменил покинувший этот мир оригинал.
Конечно, что-то идёт не так. Как с самими клоном, которая демонстративно противоречит привычкам и вкусам Сары, так, со временем, и с самой Сарой. Несмотря на то, что смертность от её загадочной болезни составляет девяносто восемь процентов, она вдруг выздоравливает. И тут возникает проблема с клоном – по всё тому же закону будущего, у здорового человека клона быть не может. И если с клоном не удаётся договориться по-хорошему – то есть, вы таки приходите к своему клону и говорите ему „Чувак, сорян, я тут выздоровел, тебя придётся отозвать, ну, это, обратно расклонировать, ну, уничтожить, что ли“, а он такой – да-да, конечно, я всё понимаю, твоя жизнь важнее – так вот, если такой сцены не происходит, то применяется так называемая дуэль.
Хотя почему „так называемая“? Самая настоящая, со сложно прописанными правилами. Со зрителями, такое же всегда интересно. Либо оригинал убивает клона, либо клон убивает оригинал. Всё оформляется юридически, дата дуэли объявляется официально, и Сара начинает готовиться.
На этом твисты „Клона“ не заканчиваются, но дальнейший пересказ сюжета был бы безбожным спойлерством. Так что ограничусь тем, что ещё раз скажу, что за сюжетом „Клона“ очень интересно следить. В фильме, может быть, нет тех достоинств, которые ценят „настоящие киногурманы“ и любители арт-хауса, но скучать он вам точно не даст. А заодно и поразмышлять заставит – на тему идентичности, например. Над тем, например, почему в финальной сцене фильма Сара плачет. Но это если вы любите размышлять. Если нет, можете просто смотреть и получать удовольствие.