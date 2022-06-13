Дуэль с самим собой: завтра выйдет новый фильм про клонирование людей

Фильм Райли Стёрнса „Клон“ - просто очень приятное времяпрепровождение. Нельзя сказать, что фильм вызывает чисто позитивные эмоции, приятность заключается не в этом. Я довольно давно не видел фильмов, где во главу угла была бы поставлена увлекательность сюжета. Смотришь и – даже если можешь предвидеть часть следующих событий – всё равно не можешь оторваться, очень хорошо сделано.

„Клон“ - фильм сложно составленного жанра. Это какая-то смесь из чёрной комедии, социальной фантастики и философской драмы, которая всё равно прорывается тоже в комедию, не уморительно смешную, конечно, но такую, которую смотришь в постоянном ожидании неожиданных твистов, если вы понимаете, о чём я.

И твистов в этом фильме хватает. У девушки Сары находят крайне редкую и, разумеется, неизлечимую болезнь. Описание этой болезни и оставшихся у Сары опций по дальнейшей организации своей жизни (а точнее, смерти) несмотря на весь трагизм происходящего, пожалуй, является самой смешной сценой фильма. В мире будущего, в котором живёт Сара, смертельно больным людям разрешается так называемое „замещение“ - их клонируют, за оставшееся им время они скармливают клону как можно больше информации о себе с тем, чтобы после смерти оригинала клон, максимально безболезненно для близких и друзей, заменил покинувший этот мир оригинал.