Правда ли, что недавно украинские военные сожгли нидерландский флаг, перепутав его с российским?(19)
В мае 2022 года пользователи соцсетей публиковали снимок, на котором, как утверждается, бойцы ВСУ сжигают флаг Нидерландов вместо российского. Проверено.медиа проверили достоверность таких постов.
22 и 23 мая в соцсетях стали распространять фотографию, на которой мужчины в камуфляже и полностью закрывающих лица масках сжигают сине-бело-красный флаг Нидерландов. При этом в сопровождающих снимок подписях утверждалось, что на фото запечатлены украинские военные, которые хотели сжечь бело-сине-красный флаг России, но перепутали триколоры. Вероятно, это связано с надписью Fuck Russia в нижней части изображения.
Такие публикации можно встретить в довольно крупных сообществах во „ВКонтакте“, таких как „Газета | Наш Донбасс“ (515 000 подписчиков на момент написания разбора), „Сводки от ополчения Новороссии“ (481 000 подписчиков), „Донецк ДНР Россия новости Донбасса Новороссии“ (268 000 подписчиков), „Донецк 🅉 вести ДНР | Сводки с фронта | ЧП“ (126 000 подписчиков) и „Армия★Оружие★Россия“ (115 000 подписчиков). Изображение также распространяли в Telegram, в частности в каналах „Кадыров Подоляка Варламов“ (274 000 подписчиков), „Пономарь“ (177 000 подписчиков) и „Жёлтые сливы“ (129 000 подписчиков). Снимок размещали и пользователи других соцсетей, в частности Twitter и Facebook*.
Картинка, активно распространяемая интернет-пользователями в 2022 году, в действительности представляет собой кадр из видеоролика. Он был размещён ещё в январе 2016 года на YouTube-канале „Патріот“. У этого аккаунта 18 подписчиков, а видео под названием „Звернення бійців „Азову“ до Нідерландів щодо референдуму про асоціацію Україна — ЄС“ («Обращение бойцов „Азова“ к Нидерландам по поводу референдума об ассоциации Украины и ЕС“) — единственное, опубликованное на этом канале. Тем не менее за шесть с лишним лет оно набрало около 158 000 просмотров.
Картинка, активно распространяемая интернет-пользователями в 2022 году, в действительности представляет собой кадр из видеоролика. Он был размещён ещё в январе 2016 года на YouTube-канале „Патріот“. У этого аккаунта 18 подписчиков, а видео под названием „Звернення бійців „Азову“ до Нідерландів щодо референдуму про асоціацію Україна — ЄС“ («Обращение бойцов „Азова“ к Нидерландам по поводу референдума об ассоциации Украины и ЕС“) — единственное, опубликованное на этом канале. Тем не менее за шесть с лишним лет оно набрало около 158 000 просмотров.
Длящийся две с половиной минуты ролик открывает заставка с логотипом полка „Азов“. Далее перед зрителем предстают шестеро мужчин в камуфляжной форме и с автоматами в руках. Стоящий по центру говорит на украинском, что герои видео — бойцы добровольческого полка „Азов“, и критикует власти Нидерландов, где долго не ратифицировали соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. „В случае если Нидерланды не одобрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС в самое ближайшее время, мы начнём действовать. В таком случае голландцам не место на нашей земле. Мы сделаем всё, чтобы их не было. Мы найдём всех, кто нам мешает. Также мы будем действовать на территории Нидерландов, там уже есть наши люди“, — угрожает якобы боец „Азова“, дающий нидерландским властям месяц на принятие решения. Далее мужчина справа делает схожие заявления на английском языке, бойцы берут в руки нидерландский флаг и поджигают его.
В описании видео на канале „Патріот“ утверждается, что оригинальный ролик был опубликован на канале Azov Media. Однако при переходе по прилагаемой ссылке YouTube сообщает, что видео недоступно для зрителей. Канал Azov Media действительно существует и принадлежит одноимённому украинскому полку. Обнаружить на нём интересующее нас видео не удалось. Зато через два дня после появления ролика „Патріота“ на этом канале опубликовали опровержение, в котором назвали видео „провокацией и некачественной подделкой“. Заместитель командира „Азова“ Андрей Дьяченко отдельно обратил внимание на то, что запечатлённые на записи мужчины держат в руках не настоящее оружие, а страйкбольное. Он также подчеркнул, что „Азов“ „стоял и будет стоять на защите проевропейской позиции, а не угрожать мирным жителям Европы“.
Ещё в апреле 2016 года проект Bellingcat выпустил подробное расследование о происхождении этого видео. В частности, журналисты обращают внимание, что ссылка на оригинал видео отсутствует в крупнейших веб-архивах и кэшах поисковых систем (вероятно, оно было опубликовано на случайном канале и очень быстро удалено, только чтобы получить ссылку). На скриншотах, якобы подтверждающих, что изначально ролик появился на YouTube-канале „Азова“, Bellingcat обнаружил следы монтажа. Распространявшие видео аккаунты в соцсетях, как выяснили расследователи, тесно связаны между собой и регулярно репостили или копировали записи друг друга. Bellingcat также установил связь между этими интернет-пользователями (реальными и фейковыми) с „Агентством интернет-исследований“ и „Федеральным агентством новостей“ — структурами, близкими к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Кстати, некоторые из упомянутых нами в самом начале разбора групп „ВКонтакте“, которые в 2022 году публиковали фотографию с подписями о „перепутавших российский флаг с голландским“ украинцах, шестью годами ранее делились и тем самым видео. Соответствующие записи сохранились, например, в пабликах „Сводки от ополчения Новороссии“ и „Донецк ДНР Россия новости Донбасса Новороссии“.
Таким образом, распространяемое интернет-пользователями изображение, вопреки их утверждениям, не имеет никакого отношения к событиям 2022 года. Это скриншот из ролика шестилетней давности, который на анонимном YouTube-канале выдали за заявление бойцов полка „Азов“. Подлинность видео с угрозами в адрес Нидерландов опровергли как представители полка, так и журналисты. Как бы то ни было, мужчины на записи умышленно сжигают именно нидерландский флаг, а не путают его с российским.
Итог: Неправда.