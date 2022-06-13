Правда ли, что недавно украинские военные сожгли нидерландский флаг, перепутав его с российским?

Картинка, активно распространяемая интернет-пользователями в 2022 году, в действительности представляет собой кадр из видеоролика. Он был размещён ещё в январе 2016 года на YouTube-канале „Патріот“. У этого аккаунта 18 подписчиков, а видео под названием „Звернення бійців „Азову“ до Нідерландів щодо референдуму про асоціацію Україна — ЄС“ («Обращение бойцов „Азова“ к Нидерландам по поводу референдума об ассоциации Украины и ЕС“) — единственное, опубликованное на этом канале. Тем не менее за шесть с лишним лет оно набрало около 158 000 просмотров.

Картинка, активно распространяемая интернет-пользователями в 2022 году, в действительности представляет собой кадр из видеоролика. Он был размещён ещё в январе 2016 года на YouTube-канале „Патріот“. У этого аккаунта 18 подписчиков, а видео под названием „Звернення бійців „ Азов у“ до Нідерландів щодо референдуму про асоціацію Україна — ЄС“ («Обращение бойцов „Азова“ к Нидерландам по поводу референдума об ассоциации Украины и ЕС“) — единственное, опубликованное на этом канале. Тем не менее за шесть с лишним лет оно набрало около 158 000 просмотров.

Длящийся две с половиной минуты ролик открывает заставка с логотипом полка „Азов“. Далее перед зрителем предстают шестеро мужчин в камуфляжной форме и с автоматами в руках. Стоящий по центру говорит на украинском, что герои видео — бойцы добровольческого полка „Азов“, и критикует власти Нидерландов, где долго не ратифицировали соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. „В случае если Нидерланды не одобрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС в самое ближайшее время, мы начнём действовать. В таком случае голландцам не место на нашей земле. Мы сделаем всё, чтобы их не было. Мы найдём всех, кто нам мешает. Также мы будем действовать на территории Нидерландов, там уже есть наши люди“, — угрожает якобы боец „Азова“, дающий нидерландским властям месяц на принятие решения. Далее мужчина справа делает схожие заявления на английском языке, бойцы берут в руки нидерландский флаг и поджигают его.

В описании видео на канале „Патріот“ утверждается, что оригинальный ролик был опубликован на канале Azov Media. Однако при переходе по прилагаемой ссылке YouTube сообщает, что видео недоступно для зрителей. Канал Azov Media действительно существует и принадлежит одноимённому украинскому полку. Обнаружить на нём интересующее нас видео не удалось. Зато через два дня после появления ролика „Патріота“ на этом канале опубликовали опровержение, в котором назвали видео „провокацией и некачественной подделкой“. Заместитель командира „Азова“ Андрей Дьяченко отдельно обратил внимание на то, что запечатлённые на записи мужчины держат в руках не настоящее оружие, а страйкбольное. Он также подчеркнул, что „Азов“ „стоял и будет стоять на защите проевропейской позиции, а не угрожать мирным жителям Европы“.