Сборная Эстонии по футболу продлила серию Албании без побед

Подопечные Томаса Хэберли могли дважды распечатать ворота хозяев, на 60-й минуте, после удара Маркуса Поома мяч пролетел в метре от ворот. Второй момент возник на 75-й минуте у Расмуса Пеэтсона, после удара головой мяч пролетел выше ворот. Сборная Албании регулярно создавали моменты, но сборную Эстонии выручал Матвей Игонен.

На 82-й минуте матча за сборную Эстонии дебютировал 18-летний Рокко Роберт Шеин, играющий за нидерландский „Утрехт“.

До матча:

Сборная Албании не может победить на протяжении четырех матчей. За это время сборная по два раза сыграла вничью и проиграла. Две игры были сыграны на групповом этапе Лиги наций. В своей группе они сначала сыграли вничью с Исландией (1:1), а после этого уступили Израилю (1:2). Теперь в своей группе Албания занимает третье место. Пережевать за понижение в классе не стоит, так как в квартете есть Россия, которую к турниру не допустили.

Сборная Эстонии свои крайние встречи провела чуть лучше сегодняшнего соперника. Подопечные Томаса Хэберли добились успеха в группе D Лиги наций, обыграв Сан-Марино (2:0) и Мальту (2:1). Между этими встречами подопечные Томаса Хэберли провели товарищескую игру со сборной Аргентины, потерпев крупное поражение (0:5).

В преддверии товарищеской встречи в составе сборной Эстонии произошло несколько изменений.

Вратарь Марко Меэритс заменит травмированного Карла Якоба Хейна. Карол Метс, Маттиас Кяйт и капитан сборной Константин Васильев были задействованы во всех трех играх и получили отдых. По личным причинам расположение сборной покинули Йоонас Тамм и Хенри Аниер.

Игра между Албанией и Эстонией начнется в 19:00, по эстонскому времени.