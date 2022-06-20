Эстонские блогеры в Барселоне: чем Эстония выигрывает по сравнению с Испанией и почему это направление так популярно?
Авторы блога “Trip vdvoem“ поделились очередным видео, в котором рассказали об одном из самых популярных туристических направлений - Барселоне.
В этом выпуске мы постараемся разобраться, почему Барселона один из самых посещаемых городов Европы наряду с Парижем и Лондоном. А также поговорим о том, как живётся в таком городе, сравним туризм с эмиграцией.
Барселона - второй по величине город Испании после Мадрида. Не столица государства, но хочет казаться таковой. При этом Барселона является столицей Каталонии - региона на севере Испании со своей культурой, традициями, языком, которые отличаются от испанских. Каталонцы же считаются трудолюбивыми людьми с деловым мышлением, которые стремятся к успеху, в то время как испанцев принято считать более жизнерадостными и любящими развлечения.
На мой вкус в Барселоне есть все, чтобы заинтересовать любого туриста: солнечная погода и климат со среднедневной температурой +21 градус. Солнышко же жители Барселоны видят 2500 часов в год, тогда как мы в Эстонии - всего 1900, а в Лондоне вообще 1640. Также здесь есть доступные пляжи, их тут 4,2км. Более того, пляж Барселонета был признан самым лучшим городским пляжем в мире. Кстати, мировое призвание получил не только пляж Барселоны, но и рынок Бакерия. Его ассортимент действительно способен удивить каждого, не зря рынку присваивались различные титулы. Например, в Вашингтоне в 2005 он был признан лучшим рынком на свете, в 2012 году телеканал CNN нарек его лучшим рынком для получения удовольствия.
Насколько же просто переехать в этот город иностранцу?
Об этом рассказала Ксения, которая переехала в Барселону более семи лет назад. По ее словам, со съемом квартиры могут возникнуть сложности, так как здесь более распространена практика съема отдельных комнат, а не квартиры целиком. Однако работу без знания испанского найти возможно, так как в городе очень много международных компаний. Но есть в жизни в Испании и свои минусы. Сравнивая с Эстонией, Ксения отмечает, что решить какую-то бытовую проблему - например, поломку телефона - для нее оказалось проще в Эстонии. " Чтобы решить какой-то бытовой вопрос в Испании, нужно пройти несколько кругов ада“ - признается девушка.