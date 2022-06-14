ВИДЕО | Трогательно и мило! Осторожная кабаниха выгуливает своих поросят

Часто ли вы видели кабана в дикой природе? Думаю, что нет. Во-первых, они ведут, в основном, ночной образ жизни. Активны они рано утром или поздно вечером. Днем их почти не увидеть, поскольку они отдыхают в своих укрытиях. Во-вторых, кабаны весьма осторожны и пугливы. Именно по этим причинам увидеть кабана – это большая удача.

Одним майским вечером я отправился в лес деревни Аа (волость Люганузе), где обитают кабаны, засел на охотничью вышку и стал ждать… Можно просидеть всю ночь и не увидеть ни одного кабана, но в этот раз мне крупно повезло. Не успел я приготовить камеру, как из леса появилась крупная свиноматка, которая вывела на ужин своих полосатых поросят. Кабаниха была очень осторожной и постоянно замирала от любого шороха – нет ли вокруг какой опасности. В течение минут десяти они поедали траву, свиноматка рыла землю рылом. Кабанята держались рядом с матерью. В какой-то момент кабаниха услышала звук затвора моей фотокамеры и посмотрела в мою сторону. Хотя увидеть она меня и не могла, ибо не может различить человека дальше 15 метров, но этого шороха было достаточно. В течение нескольких секунд она дала команду ребятишкам убегать в лес, а затем и сама скрылась в чаще. Остается лишь пожелать заботливой матери, чтобы все ее поросята выжили и продолжили род.