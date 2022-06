БЛОГ УКРАИНКИ | "Настоящая Россия против войны!“ или что впечатлило украинцев на Днях Старого города

Очень сложно было находится в этом месте, понимая, что в похожих условиях могут содержаться сейчас украинские пленные в России. В одной из камер предлагается написать на листочках бумаги „What kind of Freedom is the most important to you? - Какая свобода наиболее важна вам?“ Среди множества оставленных записей: „Свобода любить“, „Свобода от всех политиков“, „Свобода учиться – образование это важно“, „Свобода путешествий“ я нашла огромное количество посланий, адресованных Украине: „Свобода Украине – слава Героям“, „Свобода Гон-Конгу и Украине“, „Свобода жить без страха и войны“… Напротив этого стенда с листочками желаний – огромная школьная доска, где мелом написана фраза: „Настоящая Россия против войны!“