БЛОГ УКРАИНКИ | "Настоящая Россия против войны!“ или что впечатлило украинцев на Днях Старого города
Украинка Инна Гордиенко продолжает вести свой блог на RusDelfi о буднях переселенцев. О том, чем живут украинцы вдали от родины и как относятся к выходцам из России и Беларуси, которые живут за рубежом - в этом блоге.
Совсем недавно было 100 дней полномасштабной войны России против Украины. 100 дней героизма и мужества украинских людей. 100 дней кровавых и трагических событий на нашей земле. Никто из нас даже не мог предположить, что когда-то будет этих 100 дней. Помню, как спустя неделю после начала войны мы обсуждали с друзьями, сколько еще этот ужас будет длиться – неделю или больше. Тогда мы не могли себе представить, что он растянется на месяцы. 100 дней пришлись на начало лета, а в наших головах и сердцах до сих пор февраль. С даты вторжения русских войск на территорию Украины прошло не так уж много времени, а для украинцев – это целая вечность. Мы не можем смириться с тем, что происходит и всему миру показываем, что не смиримся никогда.
В эту скорбную дату, чтобы почтить память погибших воинов, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины, мы собрались на молебен в месте, которое является символом духа и единения украинцев Эстонии - священный дуб и камень в память Тарасу Шевченко. Организовала мероприятие Ассоциация украинских организаций в Эстонии и пригласила на него всех украинцев, проживающих сейчас здесь. Отец Роман – настоятель украинской греко-католической церкви уже не впервые зачитывал молитву за упокой павших в бою украинских героев. Я стояла у дуба и думала о том, сколько священнослужителей по всей нашей стране сейчас выполняют эту важную миссию, сколько душ им приходится отпевать и сколько еще горя, они увидят и услышат от украинских матерей.
Посол Украины Марьяна Беца сказала важные слова – мы должны верить в нашу победу до конца! Да, она дается нам страшной ценой, но мы не должны падать духом и только эта вера помогает нам идти вперед…Слова благодарности эстонскому народу и правительству всегда звучат с ее уст и это не просто слова. Мы все видим, как Эстония стала нашим настоящим другом в этой беде. Столько помощи и поддержки, мне кажется, мы не получаем ни от одной страны Евросоюза. И мне безумно приятно, что я нахожусь сейчас именно в Эстонии, которая столько делает для Украины. Возможно, это звучит слишком пафосно, но я действительно испытываю некую сопричастность к оказанной поддержке.
Мы обвязывали ветки дуба сине-желтыми ленточками, и я почувствовала как это, казалось бы, обычное действие объединяет всех нас – живущих так далеко от родины на эстонской земле. Я вязала узелок и под каждый загадывала желание, и оно было плюс минус одно – победить врага как можно быстрее, прекратить гибель наших людей и вернуться обнять улицы родного города Киева. Судя по тому, что весь дуб стал сине-желтым, желаний таких было много и все мы хотим одного – как можно скорее закончить войну победой Украины.
Дни Старого города в Таллинне и Музей КГБ
Молебен и 100 дней вторжения РФ на украинскую землю совпали с Днями Старого города, которые проходили уже в 40-вый раз в центре Таллинна. Начиная с пятницы по воскресенье таллиннцы и гости города наслаждались особой атмосферой старого города. Я не знаю, как праздник проходил раньше, но в этом году было действительно ярко, задушевно, насыщенно, современно. Кстати, прочитала, что кроме юбилейной даты дней старого города, в этой году шестьсот лет исполнилось Таллиннской ратушной аптеке (обязательно сходите туда, очень интересно), и семьсот лет с момента первого упоминания здания ратуши.
Кстати, в саму Ратушу я до сих пор не попала, хотя она была открыта в эти дни и ранее в ночь Музеев. Теперь нужно дождаться следующего праздника, чтобы посетить ее. Зато в эти дни я наконец-то побывала в церкви Олевисте и поднялась на саму башню. В XVI веке она считалась самой высокой башней в мире (159 метров), а сейчас одним из самых известных символов Таллинна и Старого города. Чтобы подняться на смотровую площадку потребуется запастись терпением – 232 ступеньки и никакого лифта. Но это того стоит! С высоты птичьего полета вы увидите весь город в его красе: порт, гавань, постройки старого города, районы и микрорайоны Таллинна – Кристийне, Ласнамяэ, Нымме, Пирита, Телискиви, Улемистэ, Копли, Каламяэ, Мустамаэ, Кадриоргр. Это те, которые я уже выучила здесь и где гуляла. Так что рекомендую вам потратить время – не пожалеете. А потом обязательно зайдите внутрь храма. Мы попали на орган – и это было божественно. Кстати, храм не всегда открыт для посещения, поэтому уточните время работы и непременно посетите его.
Рассказывать о программе Дней Старого города можно долго и много. Скажу одно – она была рассчитана на все возрастные группы, на разные вкусы и предпочтения. Мне очень понравились тематические экскурсии – например, поход в Музей тюремных камер КГБ. История этого зловещего места, где в 1940-50 х годах находился центр НКВД/КГБ по Южной Эстонии, рассказывает о совершенных там преступлениях и заставляет задуматься о том, какой великой ценностью является свобода. Изначально в здании в 1918 году располагалось Временное правительство Эстонской Республики, а затем до 1940 года – Военное Министерство. Затем это были тяжелые времена для Эстонии, когда подвалы здания использовались в качестве тюремных камер НКВД, где тоталитарный режим пытался избавиться от своих врагов и сломить стойкий дух жителей Эстонии.
Очень сложно было находится в этом месте, понимая, что в похожих условиях могут содержаться сейчас украинские пленные в России. В одной из камер предлагается написать на листочках бумаги „What kind of Freedom is the most important to you? - Какая свобода наиболее важна вам?“ Среди множества оставленных записей: „Свобода любить“, „Свобода от всех политиков“, „Свобода учиться – образование это важно“, „Свобода путешествий“ я нашла огромное количество посланий, адресованных Украине: „Свобода Украине – слава Героям“, „Свобода Гон-Конгу и Украине“, „Свобода жить без страха и войны“… Напротив этого стенда с листочками желаний – огромная школьная доска, где мелом написана фраза: „Настоящая Россия против войны!“
Эти слова меня очень впечатлили, я знаю, что это правда. Здесь в Таллинне я общаюсь с семейной парой – Артемием Троицким и Верой Марченковой, которые точно против войны. Они не просто ее осуждают, они делают все, чтобы приблизить конец эпохи Путина, и мир в Украине. Они помогают не только словом, но и делом украинской армии, перечисляя деньги и амуницию на фронт, а также всячески поддерживая украинских переселенцев здесь в Таллинне. И делают это уже на протяжении 8 лет, начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым, и российские войска вошли на территорию Луганской и Донецкой областей. И я знаю, что они здесь не одни среди русских, которые всеми способами борются с путинским режимом, еще с момента появления Путина на политической арене.
Кстати, Вера родом из Беларуси, и здесь хочется сделать акцент на тех белорусах, которые активно помогают сейчас украинскому народу, поскольку режим Лукашенко вынудил многих из них покинуть страну, и сейчас борьба всего мира против путинского режима - это и борьба против режима Лукашенко. В том же музее КГБ белорусская община Эстонии создала выставку антирежимного искусства, которая помогает составить представление о репрессиях, имеющих место быть в этой стране. Мой друг Герман, который бежал со мной из Украины после вторжения РФ, как никто знает обо всех ужасах, происходящих в Беларуси. Участник протестов против режима Лукашенко летом 2020 года, он вынужден был переехать жить в Украину, а теперь, находясь в Варшаве, активно помогает ЗСУ (вооруженным силам Украины) передает необходимую амуницию и гуманитарку.
Еще одна частичка Беларуси застала меня во время празднования дней Старого города. Приятельница Оксана позвала к своей давней знакомой и подруге Татьяне Ворожун в гости в студию керамики NUUNUU.
Таня организовала мастер-класс по росписи керамической плитки. Каждый желающий мог разрисовать свою плитку. Как он хочет и видит. Все это происходило под распитие коктейлей, которые любезно готовил муж Татьяны и музыку от диджея. Нереально классная атмосфера и супер гостеприимная хозяйка – сделали мой вечер! Мой рисунок не сложно угадать – родное окошко квартиры на Подоле с подсолнухами и флагом Украины, который, надеюсь, до сих пор развевается на моем балконе еще со времен революции на Майдане! Сегодня моя плитка будет готова – Таня все расписанные плитки обжигала и лакировала. Ну и, конечно, рекомендую зайти в студию прикупить красоты – очень много всего керамических изделий найдете и для себя любимой и для дома.
Ну и не могу не сказать, куда я в старом городе в праздничные дни заходила поесть. Одно из мест, которое я полюбила – ресторан Техаs Cantina.
Первый раз побывала здесь на концерте известного гитариста Омара Торреса. Концерт был замечательный, но сам ресторан оказался еще лучше. Кухня просто мега вкусная, а про Маргариту я вообще молчу. Все это благодаря собственнику заведения, который всему предпочитает качество. Очень советую попробовать здесь рыбный молочный суп, куриный такос, энчиладас с сыром и конечно же фахитас с говядиной! Для любителей Маргариты (знаменитый коктейль на основе текилы) – здесь просто рай! Я насчитала в меню 10 видов этого прекрасного напитка, но пока попробовала только два. Ресторан находится на знаменитой улице Pikk 45, что совсем рядом с моим теперь уже любимым рестораном Odessa.
Возвращаясь после ресторана домой этой же улицей, не могла не пройти мимо российского посольства. Здесь добавилось живых цветов, экспозиций и плакатов. 100 дней войны нашли здесь свое отображение… Не могу смотреть на эти надписи без слез. В Старом городе продолжался праздник, а я не могла не думать о том, что украинцы еще долго не смогут наслаждаться днями города и другими важными датами. И только победа принесет такой долгожданный праздник в наши сердца, но и тогда мы еще долго не сможем веселиться, смеяться и радоваться. Эта война надолго засядет вселенской болью в наших душах и избавиться от нее будет не просто, наверное, невозможно.
Чтобы эта боль не была такой острой, я продолжаю свою активную работу в штабе и прошу всех эстонцев и эстоноземельцев не быть равнодушными и помочь всеми возможными средствами нашему волонтерскому штабу, который был создан при Ассоциации Украинских организаций с первых дней войны и по сегодняшней день не перестает передавать гуманитарную помощь ВСУ и гражданам Украины.
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