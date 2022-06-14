БЛОГ УКРАИНКИ | "Настоящая Россия против войны!“ или что впечатлило украинцев на Днях Старого города

Совсем недавно было 100 дней полномасштабной войны России против Украины. 100 дней героизма и мужества украинских людей. 100 дней кровавых и трагических событий на нашей земле. Никто из нас даже не мог предположить, что когда-то будет этих 100 дней. Помню, как спустя неделю после начала войны мы обсуждали с друзьями, сколько еще этот ужас будет длиться – неделю или больше. Тогда мы не могли себе представить, что он растянется на месяцы. 100 дней пришлись на начало лета, а в наших головах и сердцах до сих пор февраль. С даты вторжения русских войск на территорию Украины прошло не так уж много времени, а для украинцев – это целая вечность. Мы не можем смириться с тем, что происходит и всему миру показываем, что не смиримся никогда.

В эту скорбную дату, чтобы почтить память погибших воинов, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины, мы собрались на молебен в месте, которое является символом духа и единения украинцев Эстонии - священный дуб и камень в память Тарасу Шевченко. Организовала мероприятие Ассоциация украинских организаций в Эстонии и пригласила на него всех украинцев, проживающих сейчас здесь. Отец Роман – настоятель украинской греко-католической церкви уже не впервые зачитывал молитву за упокой павших в бою украинских героев. Я стояла у дуба и думала о том, сколько священнослужителей по всей нашей стране сейчас выполняют эту важную миссию, сколько душ им приходится отпевать и сколько еще горя, они увидят и услышат от украинских матерей.