Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

„Хотя в прошлом году были достигнуты значительные успехи в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо после разгара холодной войны“, — сказал директор SIPRI.

В докладе организации сказано, что девять ядерных держав продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, „и хотя общее количество ядерного оружия немного снизилось с января 2021 по январь 2022 года, но в следующем десятилетии оно, вероятно, возрастет“.

По состоянию на начало 2022 года из 12 705 боеголовок около 9440 находились в военных запасах для потенциального использования. Из них около 2000 единиц — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности.