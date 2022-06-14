ВИДЕО | Леонид Волков рассказал, чем Эстония отличается от России
Оппозиционный политик и общественный деятель Леонид Волков сказал в эфире передачи „На связи с Волковым“ на Youtube-канале „Популярная политика“, что Россия будущего будет демократичной страной, в которой граждане сами будут определять свою судьбу и решать важные вопросы. Волков не верит, что россияне обречены на диктатуру, нищету, пропагандистскую ложь, так как опыт ряда постсоветских стран показывает, что возможно обратное.
„Я много бывал в странах Балтии, а сейчас живу почти три года постоянно живу в Литве. Ты ходишь по Риге, Вильнюсу, Таллинну и тут такие же автобусы, такие же дома, — пятиэтажки, хрущевки, брежневки — такие же люди. То есть города эти не сильно внешне отличаются от любого российского города сравнимых размеров. [...] Но при этом мы видим, что в этих городах, у этих людей, которые тоже вместе с нами прожили через „совок“, у которых тоже было 50 лет коммунистического террора, оккупации, диктатуры. Которые тоже освободились от СССР только 30 лет назад. У этих людей с нами общее прошлое. Их города выглядят так же, они сами выглядят так же, в культурном плане это все очень близко. Но при этом все у них работает очень четко, классно и замечательно“.
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Волков отмечает, что возникающие проблемы в странах Балтии решаются демократичным путем. „Никто не говорит, что работает идеально. Есть и скандалы, и коррупция, и проблемы. Но при этом проблемы решаются не путем посадки политических оппонентов в тюрьму, а на выборах, в независимом суде. Власть и оппозиция меняют друг друга. Оппозиция все время жестко ругает власть, потом выигрывает выборы, приходит к власти, на следующих выборах снова проигрывает, потому что их уже ругают, вешают всех собак по делу и не по делу. Журналисты все это освещают, общество за всем этим следит, увлечено политической работой“.
„При всех недостатках Эстония, Литва, Латвия — это прекрасно работающие демократии. Прекрасно по какому критерию? По тому, как люди живут. Мы видим, что средняя зарплата в странах Балтии в 2-3 раза выше, чем в России. Без всякой нефти, без всякого газа. Зато есть огромное количество удачных стартапов, компании-единороги, которое достигли миллиардной оценки. Есть производственные предприятия, которые делают что-то полезное и классное, развитое сельское хозяйство. Все работает, все нормально. То есть такие же люди, как мы, нормально живут при демократии. Живут в несколько раз лучше, чем в России, и все у них почему-то получается“, - отмечает оппозиционер.
Поэтому неправильно думать, что в России так невозможно, резюмирует он. Для этого только надо сменить власть.