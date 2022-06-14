ВИДЕО | Леонид Волков рассказал, чем Эстония отличается от России

„Я много бывал в странах Балтии, а сейчас живу почти три года постоянно живу в Литве. Ты ходишь по Риге, Вильнюсу, Таллинну и тут такие же автобусы, такие же дома, — пятиэтажки, хрущевки, брежневки — такие же люди. То есть города эти не сильно внешне отличаются от любого российского города сравнимых размеров. [...] Но при этом мы видим, что в этих городах, у этих людей, которые тоже вместе с нами прожили через „совок“, у которых тоже было 50 лет коммунистического террора, оккупации, диктатуры. Которые тоже освободились от СССР только 30 лет назад. У этих людей с нами общее прошлое. Их города выглядят так же, они сами выглядят так же, в культурном плане это все очень близко. Но при этом все у них работает очень четко, классно и замечательно“.

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Волков отмечает, что возникающие проблемы в странах Балтии решаются демократичным путем. „Никто не говорит, что работает идеально. Есть и скандалы, и коррупция, и проблемы. Но при этом проблемы решаются не путем посадки политических оппонентов в тюрьму, а на выборах, в независимом суде. Власть и оппозиция меняют друг друга. Оппозиция все время жестко ругает власть, потом выигрывает выборы, приходит к власти, на следующих выборах снова проигрывает, потому что их уже ругают, вешают всех собак по делу и не по делу. Журналисты все это освещают, общество за всем этим следит, увлечено политической работой“.