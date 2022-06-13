Зеленский: это не Петр Великий, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые в ходе российской агрессии(38)
Как отметил в своем ночном телевизионном обращении Владимир Зеленский, украинские защитники Северодонецка яростно сражаются за каждый метр города.
Он сказал также, что российские войска разрушили мост, ведущий в соседний Лисичанск, сильно затруднив эвакуацию мирных жителей.
„Ключевая тактическая цель захватчиков не изменилась: они продолжают наступать в Северодонецке, где идут ожесточенные уличные бои буквально за каждый метр“, - сказал президент Украины, добавив, что российские военные пытаются развернуть резервы в Донбассе.
Зеленский также напомнил, что фото 12-летнего мальчика, раненого в результате российского налета, показало всему миру истинное лицо России.
„Это не Петр Великий, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые в ходе российской агрессии“, - подчеркнул Зеленский с явной ссылкой на последнее выступление президента России Владимира Путина, сравнившего военную кампанию Москвы с завоеванием шведских земель императором Петром I.