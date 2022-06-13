ВИДЕО | Муниципальные общежития в Нарве: фиктивные договоры на жилье и условия жизни из прошлого века

По словам Вирве Алтуховой, нового руководителя SA Narva Linnaelamu, наниматели, которые не живут в общежитиях, снимают годами другое жилье или проживают с супругами, сожителями, у кого-то есть дачи, некоторые уже много лет работают за границей или в других регионах Эстонии, не возвращаясь в Нарву.

34 комнаты, то есть 4% от всего жилья, в общежитиях Нарвы используются людьми, работающими вахтовым методом. Они живут непостоянно в Нарве.

Еще 64 комнаты, 7% от всех жилых помещений, полностью пустуют, то есть на них нет договоров найма. Они находятся в ужасном состоянии, жить в них нельзя. Чтобы их отремонтировать, необходимо потратить на капитальный ремонт каждой комнаты около 5000 евро. Получается сумма, превышающая 300 000 евро.

Для справки: Всего 958 комнат находятся в муниципальных общежитиях Нарвы. В одном общежитии от 92 до 160 комнат, в среднем 150 комнат.

По подсчетам SA Narva Linnaelamu, если сложить, то в целом 27%, а это 246 помещений, городских общежитий, по факту простаивают. В одном общежитии в среднем находится 150 комнат. Получается, что площадь полутора общежитий не только не приносит пользу нарвитянам, но и забирает деньги из городского бюджета. Сколько? Продолжим считать. Содержание одного здания общежития обходится Нарве примерно в 100 000 евро в год. Эта сумма без учета коммунальных оплат от жильцов. "Такая ситуация с комнатами длится минимум 10 лет, если не больше“, – говорит Вирве Алтухова. Если это так, то элементарное умножение дает сумму полтора миллиона евро за прошедшее десятилетие. Это могла быть экономия бюджета или на эти деньги можно было бы сделать капитальный ремонт одного общежития. "Теперь уже нет, цены подскочили до небес“, – уточняет Алтухова.

Кроме того, еще 21 комнату на первых этажах разных общежитий арендуют самозанятые и некоммерческие ассоциации. А первые этажи востребованы инвалидами и пенсионерами. Лифтов, конечно, нет. Пандусы не построить: объективно не позволяют технические условия.