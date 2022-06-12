Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным(1)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшую неделю намерен провести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Би-би-си.
В ходе предстоящих контактов с российским и украинским лидерами Эрдоган хотел бы обсудить вопрос создания „зернового коридора“ из Украины.
Тема организации „зернового коридора“ была главной на переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, прошедших ранее на этой неделе в Анкаре.
После нее стороны заявили о готовности обсуждать создание „зернового коридора“ на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России.
Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.
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