Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

В ходе предстоящих контактов с российским и украинским лидерами Эрдоган хотел бы обсудить вопрос создания „зернового коридора“ из Украины.

Тема организации „зернового коридора“ была главной на переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, прошедших ранее на этой неделе в Анкаре.

После нее стороны заявили о готовности обсуждать создание „зернового коридора“ на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России.

Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.

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