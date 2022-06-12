„России можно противостоять только единым фронтом“. В Финляндии сейчас беспрецедентно высокий уровень поддержки членства в НАТО. Министр по делам Европы Тютти Туппурайнен объясняет причины

— На самом деле проблема более глубокая, и началась она с письма министра [иностранных дел России] Лаврова странам — членам ОБСЕ, включая Финляндию. В нем он заявил, что Россия не допустит расширения НАТО. Это противоречит элементарным принципам европейской структуры безопасности, которые гласят, что каждая страна вправе самостоятельно распоряжаться вопросами своей безопасности. Думаю, это и был момент перелома в общественном мнении. Люди почувствовали, что Кремль пытается диктовать нам выбор. Это недопустимо, потому что наш народ уверен: Финляндия суверенная страна и у нас есть право на собственный выбор. Для нас долго действовала так называемая опция НАТО, которая играла роль несущей конструкции внешней и оборонной политики. Она заключается в том, что мы можем подать заявление на членство в НАТО в любой момент по своему желанию, если этого требуют соображения безопасности.

Поэтому для нас стало сюрпризом, когда мы узнали, что Турция не готова присоединиться к подписанию протокола о принятии. Поэтому процесс ратификации еще не запущен, но мы рассчитываем приступить к этому этапу, как только, надеюсь, все особые интересы будут учтены. После подписания Финляндия сможет поучаствовать в саммите НАТО в Мадриде уже как полноправный член альянса.

Более того, мы и до этого находились в особых отношениях с альянсом. Мы — партнеры с расширенными возможностями, это специальный статус, который учитывает интересы Финляндии и Швеции. Мы на 100% совместимы с требованиями НАТО, технологическими и военными. Мы слышим, что политика открытых дверей работает, что Финляндию ждут в альянсе.

— Хочу сразу отметить, что уровень поддержки вступления в НАТО в Финляндии беспрецедентно высок с самого начала войны. Уже в первые недели опросы показывали, что большинство нашего народа выступило за вступление в НАТО, и эти цифры продолжали расти всю весну. Затем правительство поручило составить доклад службы контрразведки, который заслушали в парламенте. За вступление в НАТО проголосовали 188 депутатов нашего парламента, и только восемь против. Так что страна едина в своей поддержке. Вся наша нация готова к этому.

— Не так давно Кремль сам заявил, что не испытывает угрозы в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Да и начальник финской разведки Антти Пелттари в интервью Financial Times сказал, что удивлен практически отсутствующими ответными мерами России на заявку Финляндии на членство в НАТО. С чем может быть связана такая расслабленная реакция?

Но мы продолжали проявлять добрую волю и думали, что благодаря экономическому обмену сможем привлечь Россию к взаимовыгодному сотрудничеству и сохранить за ней место в западной архитектуре безопасности. И Россия когда-то была ключевым ее участником. Она до сих пор является членом ОБСЕ и пусть уже в прошлом, но состояла в Совете Европы. Но эта политика, попросту говоря, потерпела поражение. 24 февраля стало окончательным сигналом о том, что „перемены через торговлю“ не работают. Попытки привести путинский режим к рыночной экономике и демократии этим путем ни к чему хорошему не привели. Теперь нам нужно сдерживать Россию, накладывать на нее строгие экономические санкции, чтобы попытаться таким образом изменить курс [российской политики].

— На самом деле первые сигналы прозвучали задолго до этого — например, в 2005 году, когда президент Путин назвал распад СССР „величайшей геополитической катастрофой прошедшего века“. Еще тогда он намекал, что собирается восстановить сферы влияния бывшей Советской России. Ясно, что „сферы влияния“ — это понятие из прошлого, ему не место в XXI веке. Но с тех пор Россия последовательно работает на достижение этой цели: сначала сферы влияния Советской России, а затем, возможно, и царской. Потом война в Грузии, незаконная аннексия Крыма, непрекращающаяся война в Украине — все это, безусловно, должно было стать сигналом для западных стран, включая Финляндию, что события движутся в крайне неприятном направлении.

Так что все условия совпали. Готовность к вступлению в НАТО уже зрела в финском обществе, а письмо министра Лаврова сыграло роль катализатора в этом процессе. Для нас уже эти требования — то, что Кремль отрицает право Финляндии делать собственный выбор, который приведет к расширению альянса, — были неприемлемы. А начало войны стало уже своеобразным сигналом тревоги, что пора действовать.

— Мне кажется, что случились две вещи. Одна довольно очевидна — Россия просто слишком занята в Украине. Режим полностью сконцентрирован на этом, на это уходит большая часть его энергии. И неудивительно — эта война для России не складывается успешно. Ей противостоит единство украинцев, которые сражаются так яростно, как Россия явно никогда не ожидала.

Вторая моя гипотеза — и я испытаю большое облегчение, если именно она окажется верной, — состоит в том, что Россия могла уже и так рассматривать Финляндию и Швецию как фактически страны альянса. Мы уже были так близко к НАТО, насколько это было возможно: в рамках программы партнерства с расширенными возможностями участвовали в саммитах на правах партнера альянса. Поэтому, возможно, Кремль просто подтверждает очевидное: Финляндия наконец вступает в НАТО, потому что она и так на 100% поддерживает цели альянса и пользуется его возможностями, за исключением защиты согласно статье пять.

— А у Финляндии есть какая-то иерархия угроз со стороны России? Если не военная, так как российские войска заняты войной с Украиной, то какая выходит на первое место?

— Мы готовимся к любому сценарию. Собственно, так дела обстоят уже много десятилетий, еще с конца Второй мировой. Мы предполагаем худшее, но учитываем и интересы нашего народа. У нас доступны все гражданские свободы: свобода СМИ, права человека, равенство. Кибератаки, кампании влияния, даже использование мигрантов в гибридных операциях — ко всему этому мы готовимся. Но радует, что мы в этом не одиноки. В НАТО мы еще не члены, но состоим в Европейском союзе, который основан на принципах солидарности и взаимовыручки, закрепленных в статье 42.7. В ней говорится, что, если один член союза подвергся нападению, остальные обязуются прийти ему на помощь. Мы не хотим оставаться лицом к лицу с Россией в одиночку, ей можно противостоять только единым фронтом.