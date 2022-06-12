Украина установила маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна. Ведутся переговоры со странами Балтии

По словам Сеника, глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, поскольку вторжение России в Украину остановило экспорт зерна из Украины по Черному морю, вызвав повсеместный дефицит и резкий рост цен.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. Утверждается, что на контролируемой Украиной территории хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

По словам замминистра, Украина также ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.

Он не сообщил подробностей о том, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам.

„Эти маршруты не идеальны, поскольку есть некоторые сдерживающие факторы, но мы делаем все возможное для развития этих маршрутов“, - сказал он агентству вне официальной программы Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Украинская железнодорожная система работает на другой ширине колеи, чем, например, Польша, поэтому зерно приходится перегружать в другие поезда на границе, где не так много перегрузочных или складских помещений.

Перенаправление зерна в Румынию предполагает транспортировку по железной дороге в порты на реке Дунай с последующей погрузкой на баржи для отправки в порт Констанцы, что тоже является сложным и дорогостоящим процессом.

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