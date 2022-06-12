В „Формуле-1“ побили рекорд Шумахера по самой длительной карьере

Испанский гонщик дебютировал в „королевских гонках“ в 2001 году на этапе в Австралии. В предстоящей гонке Гран-при Азербайджана продолжительность карьеры Алонсо составит 21 год, три месяца и восемь дней. Рекорд Шумахера, который провел последнюю гонку на Гран-при Бразилии 2012 года, - 21 год и 3 месяца.

Алонсо 40 лет. Он является двукратным чемпионом „Формулы-1“ в составе „Рено“. Также испанец выступал за „Минарди“, „Макларен“ и „Феррари“. Алонсо покинул „Формулу-1“ после сезона-2018. Затем он выступал в гонках на выносливость, в североамериканской серии IndyCar и участвовал в „Дакаре“. Он вернулся в „Рено“ в 2021 году. Сейчас команда называется „Альпин“.

Шумахер за свою карьеру стартовал в 306 Гран При, Алонсо – в 340. Но сегодня пилот „Альпин“ должен увеличить и этот показатель.