ГАЛЕРЕЯ | В День России по всему миру проходят акции против вторжения РФ в Украину

В День России в десятках городов по всему миру проходят протесты против российского вторжения в Украину. Всемирная антивоенная акция свободных россиян в воскресенье, 12 июня, организована общими усилиями диаспор в 30 странах мира, сообщили DW в диаспоре россиян в Варшаве.

Активисты варшавской диаспоры напомнили, что 32 года назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация суверенитета России, в которой российское государство „обязалось уважать демократические права, свободы, принципы международного права и жить со всеми странами и народами в мире и согласии“. „Спустя 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране. На оккупированных территориях Украины Кремль собирается проводить с пропагандистским размахом „День России“, отрицая идеи принятого 12 июня документа“, - подчеркивается в заявлении.

Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды“, - подчеркнули организаторы.

Глобальная акция началась в Австралии и Новой Зеландии

Глобальная акция, названная Днем независимости от путинизма, началась в Австралии и Новой Зеландии. „Русские по всему миру вышли на улицы в более чем 70 городах, чтобы выступить против войны, военных преступлений и путинского режима. Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии „русского мира“ и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие“, - сообщается на странице Svoboda Alliance AU&NZ, созданной русскоязычной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.