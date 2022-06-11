Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ в России

Другой подписанный президентом закон убирает решения ЕСПЧ из числа оснований для пересмотра уголовных дел.

Россия будет производить выплаты по решениям, вынесенным до 15 марта, до 2023 года. Эти компенсации будут платить в рублях.

Законы были приняты Госдумой после того, как в середине марта Россию исключили из Совета Европы и ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

ЕСПЧ был инстанцией, в которой жители России могли обжаловать решения российских судов или жаловаться на нарушение своих прав властями. Россия была одним из лидеров по числу жалоб. Хотя в 2015 году был принят закон о том, что Конституционный суд РФ может признавать решения ЕСПЧ неисполнимыми, власти регулярно выплачивали назначенные Страсбургским судом штрафы.