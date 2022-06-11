ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (108-й день) | ВОЗ предупредила о высоком риске вспышки холеры в Мариуполе

Байден заявил, что Зеленский „не хотел слышать“ предупреждений о войне. В Киеве ответили, что "Украину не услышал Запад“.

В боях с Россией погибли около 10 тысяч украинских военных. По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, за время войны Украина потеряла десять тысяч военнослужащих, однако потери российской стороны превышают украинские в разы.

Бои за Северодонецк не прекращаются. По словам мэра города, примерно треть его остается под контролем украинской армии.

В городе Клинцы Брянской области произошел пожар на территории воинской части. Его причина пока не сообщается. Судя по фото в соцсетях, горела военная техника.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен второй раз за время войны посетила Киев. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем относительно возможного вступления Украины в ЕС.

ВОЗ предупреждает о высоком риске вспышки холеры в Мариуполе.

На оккупированных территориях Украины выдают российские паспорта. МВД России заявило, что с 2019 года российские паспорта получили более 800 тысяч человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов. Среди них — закон, запрещающий работать водителями такси и автобусов с непогашенной судимостью, а также закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, принятых с 16 марта.

Украинские и западные официальные лица признают, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы к артиллерийским орудиям советского образца, а западных орудий намного меньше, чем сосредоточила Россия.

США призывает к бойкоту Петербургского экономического форума.

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию „Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев“. Он уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в ней.

Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику.

Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Такое решение было принято в ответ на предложение нескольких других стран приостановить членство РФ в организации из-за войны в Украине.