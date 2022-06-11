Китай: если Тайвань провозгласит независимость, это приведет к войне

Китай будет сражаться за контроль над островом любой ценой, если ему не оставят другого выхода, сказал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ своему американскому коллеге Ллойду Остину на встрече в рамках саммита по безопасности Азии, проходящего в эти дни в Сингапуре.

Это была первая встреча глав минобороны Китая и США и длилась более часа.

Жесткие заявления

Тайвань фактически функционирует как отдельное от Китая государство, но официально называет себя „Китайская республика“. У него собственная конституция, армия и избранное правительство, которое исторически - с окончания гражданской войны и победы коммунистов на материке в 1949 году - считает себя единственным законным правительством всего Китая. Все страны мира вынуждены делать выбор, какое правительство Китая признавать. Четырнадцать небольших, но признанных государств признают Тайвань и поддерживают с ним официальные дипломатические отношения.

Пекин при этом считает остров своей отколовшейся провинцией. Некоторые тайваньские политики предлагают перестать называть Тайвань Китаем и официально объявить о независимости. Эта идея раздражает Пекин еще больше: в январе 2021 года китайские власти пригрозили Тайваню войной, если он продолжит настаивать на своей независимости.

С тех пор самолеты китайских ВВС совершают практически ежедневные маневры вблизи острова, что вызывает негативную реакцию со стороны Вашингтона.

В мае этого года президент США Джо Байден заявил, что Китай играет с огнем, угрожая Тайваню, и пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению.