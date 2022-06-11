За рубежом
11.06.2022, 20:05

Финляндия не собирается экстрадировать в Турцию людей, которых турецкое правительство обвиняет в терроризме

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TURKEY-FINLAND/
TURKEY-FINLAND/
ФОТО: Reuters | Scanpix

Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку, согласно президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, эти страны защищают террористов.

Финляндия отказалась выдать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами, пишет Yle.

Согласно информационному агентству STT, финское министерство юстиции за последние несколько лет получило 10 запросов на экстрадицию.

Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку, согласно президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, эти страны защищают террористов.

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