11.06.2022, 20:05
Финляндия не собирается экстрадировать в Турцию людей, которых турецкое правительство обвиняет в терроризме(6)
Финляндия отказалась выдать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами, пишет Yle.
Согласно информационному агентству STT, финское министерство юстиции за последние несколько лет получило 10 запросов на экстрадицию.
Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку, согласно президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, эти страны защищают террористов.