Утверждал ли американский генерал, что потери ВСУ составляют до 200 000 человек?

Далее автор публикации сообщает: „По его (Твитти. — Прим. ред.) оценке, из ВСУ загадочным образом исчезло 200 000 солдат. „Кто знает, где они сегодня?“ — спросил генерал. Этого огромного числа военных просто нет в поле зрения американских кураторов. Либо имела место деза с мобилизацией, или куда хуже — они разгромлены“. При этом Ситников не приводит ссылку на источник слов Твитти и даже не уточняет, когда и при каких обстоятельствах бывший военный поделился таким мнением.

Ситников в своём тексте приводит такую цитату отставного американского генерала: „Я думаю, что война на Донбассе разворачивается в пользу русских. Они не вкладывают туда всю массу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию, и именно так они преуспевают. У России чертовски много боевой мощи, гораздо больше, чем у украинцев. И нет никакого способа, которым украинцы когда-либо уничтожат или победят русских. И скажу больше, украинцам никогда не хватит боевой мощи, чтобы выгнать русских из Украины“.

Большинство изданий, которые привели оценку Твитти, ссылаются на публикацию в немецкой интернет-газете Linke Zeitung. Она появилась 7 июня. В свою очередь, текст на сайте Linke Zeitung — перевод заметки Александра Ситникова, опубликованной 6 июня на российском ресурсе „Свободная пресса“ (соответствующая ссылка есть в конце материала на немецком сайте).

7 и 8 июня 2022 года российские СМИ опубликовали материалы, в которых привели оценку бывшего заместителя главы Европейского командования Вооружённых сил США , генерал-лейтенанта Стивена Твитти касательно потерь украинской армии в последние месяцы. Авторы выбрали для таких материалов громкие заголовки: „Генерал Твитти: Потери Украины могут достигать 200 000 солдат“ ( „Российская газета“ ), „Генерал США Стивен Твитти: Возможные потери Украины составляют 200 000 военных“ ( „Пятый канал“ ), „В США заявили о потерях ВСУ в 200 000 солдат“ ( „Рен-ТВ“ ) или „Потери Украины могут составить 200 000 солдат — генерал США“ ( EurAsiaDaily ). Другие издания (например, „Царьград“ , „Московский комсомолец“ и News.ru ) привели такую оценку потерь украинской армии в подзаголовках или первых абзацах своих публикаций.

Часть цитаты про „чертовски большую боевую мощь“ ещё 4 июня приводило государственное РИА „Новости“ в заметке под названием „Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ“. В этом материале утверждается, что соответствующее заявление Твитти сделал „во время выступления в Совете по международным отношениям“, и дана ссылка на стенограмму. 31 мая генерал-лейтенант Твитти участвовал в онлайн-дискуссии, участники которой обсуждали возможные сценарии окончания конфликта России и Украины. Эту встречу организовал Council on Foreign Relations (CFR) — независимый негосударственный аналитический центр, основанный в США в 1921 году. На сайте CFR доступна как стенограмма, так и видеозапись обсуждения.

Начнём с того, что приведённая Ситниковым длинная цитата Твитти „склеена“ из вырванных из контекста фраз, которые отставной американский военный использовал в ответах на разные вопросы. Это может искажать восприятие его высказывания, но в целом цитаты совпадают с приведёнными в стенограмме. Совсем иначе обстоит дело с оценкой потерь ВСУ, которые в изложении российских СМИ „могут составлять до 200 000 человек“. Буквально Твитти сказал следующее: „Я хочу напомнить вам, что мы часто слышим о потерях со стороны России. Но мы очень мало слышим о потерях среди украинцев, хотя держим в уме, что они также теряют своих солдат во время войны. Вначале их было около 200 000. Кто знает, где они сейчас?“

Иными словами, Твитти не только не оценивал потери среди украинских военных в 200 000 человек или сколько-нибудь близком количестве, но и вообще не давал никаких оценок. Отставной генерал лишь задался вопросом о том, почему в открытом доступе опубликовано столь мало статистической информации об убитых и раненых с украинской стороны. Число 200 000, прозвучавшее в реплике Твитти, — его оценка численности ВСУ (в середине 2021 года она составляла около 250 000 человек), а не потерь.

„Проверено“ напоминает, что во время боевых действий невозможно оперативно, достоверно и в полном объёме подсчитать потери, которые понесли обе стороны вооружённого конфликта, равно как и проверить любую подобную статистику. Мы призываем наших читателей относиться к такой информации крайне осторожно.