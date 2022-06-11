В Северной Корее министром иностранных дел впервые стала женщина

Впервые министром иностранных дел КНДР стала женщина. На пост главы северокорейского внешнеполитического ведомства назначена Чхве Сон Хэ, которая ранее являлась замминистра иностранных дел и выступала главным переговорщиком Пхеньяна по ядерным вопросам, сообщило в субботу, 11 июня, государственное информагентство ЦТАК.

На этом посту она сменила бывшего армейского офицера Ли Сон Гвона. Еще на посту замглавы МИД 57-летняя Чхве Сон Хэ считалась одной из немногих женщин в правящей элите Северной Кореи. Она, среди прочего, сыграла важную роль на встречах руководителя КНДР Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах. Кроме того, в апреле 2019-го она сопровождала Ким Чен Ына в его первом государственном визите в Россию.

Переговоры КНДР с США приостановлены

Пока неясно, какие последствия будет иметь это назначение для переговоров по северокорейской ядерной программе. В последние месяцы вновь обострился конфликт вокруг испытаний ядерных ракет Пхеньяном. США и Южная Корея опасаются, что КНДР может провести новые испытания в любой момент.

Переговоры Вашингтона с Пхеньяном не продвигаются после второй, закончившейся неудачно встречи Трампа с Ким Чен Ыном в феврале 2019 года. После этой встречи руководство КНДР неоднократно давало понять, что не заинтересовано в дальнейших переговорах, пока Вашингтон не выступит с новыми предложениями.