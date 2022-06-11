За рубежом
11.06.2022, 14:35

Защитники последнего в Финляндии памятника Ленину устроят парковую вечеринку для его спасения

 (3)
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Photo by Lian Begett on Unsplash

Коммунистическая партия Финляндии и Демократический просветительский союз надеются, что памятник останется на месте. Городской совет Котки обсудит перенос статуи в следующий понедельник.

Сегодня у памятника Владимиру Ленину в Котке пройдет „парковая вечеринка“ в субботу с 20:00 до 22:00, сообщает Yle.

Организаторами мероприятия выступят Коммунистическая партия Финляндии и Демократический просветительский союз. Они надеются, что им удастся сохранить статую на ее нынешнем месте.

Власти Котки планируют перенести статую Ленина в музей. Городской совет примет решение о переносе в следующий понедельник.

В Финляндии были установлены два памятника Ленину. В апреле из-за начатой Россией войны в Украине город Турку принял решение демонтировать один из них.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии