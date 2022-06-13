В Таллинне футбольные ворота упали на ребенка. Мама: „Я не думала, что тренировки могут быть опасны для жизни“

2 июня погода в Таллинне была ветреной. Но не более ветреной, чем, скажем, в мае. Родители 8-летнего Александра (имя изменено – ред.) отвезли сына на футбольную тренировку в спортивный центр „Сыле“ в самый час пик.

Родители передали мальчика тренеру и отправились через дорогу в Selver, чтобы скоротать время. Не успели они дойти до магазина, как им - всего через несколько минут - позвонил тренер и сказал, что произошло ужасное происшествие – футбольные ворота упали мальчику на голову, его нужно срочно доставить в ЕМО для осмотра.