Футбол
13.06.2022, 10:39

В Таллинне футбольные ворота упали на ребенка. Мама: „Я не думала, что тренировки могут быть опасны для жизни“

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У тренеров других клубов тоже были проблемы из-за опасных ворот
Pilt on illustratiivne
Pilt on illustratiivne
ФОТО: Shutterstock

„Я предполагала, что кто-то может случайно пнуть по ноге вместо мяча. Но я никогда не думала, что тренировки могут быть опасны для жизни“, — говорит Анастасия, мама пострадавшего мальчика. Главной причиной случившегося, по мнению менеджера футбольного стадиона, стало сочетание сильного ветра и легких ворот.

2 июня погода в Таллинне была ветреной. Но не более ветреной, чем, скажем, в мае. Родители 8-летнего Александра (имя изменено – ред.) отвезли сына на футбольную тренировку в спортивный центр „Сыле“ в самый час пик.

Родители передали мальчика тренеру и отправились через дорогу в Selver, чтобы скоротать время. Не успели они дойти до магазина, как им - всего через несколько минут - позвонил тренер и сказал, что произошло ужасное происшествие – футбольные ворота упали мальчику на голову, его нужно срочно доставить в ЕМО для осмотра.

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