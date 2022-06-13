13.06.2022, 10:39
В Таллинне футбольные ворота упали на ребенка. Мама: „Я не думала, что тренировки могут быть опасны для жизни“(2)
У тренеров других клубов тоже были проблемы из-за опасных ворот
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„Я предполагала, что кто-то может случайно пнуть по ноге вместо мяча. Но я никогда не думала, что тренировки могут быть опасны для жизни“, — говорит Анастасия, мама пострадавшего мальчика. Главной причиной случившегося, по мнению менеджера футбольного стадиона, стало сочетание сильного ветра и легких ворот.