Эстония завоевала две бронзовые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Победители этапа Кубка Мира стала команда Minetit (38 550) из Финляндии. Серебряная медаль неожиданно досталась их соотечественникам из команды Gloria (36 850). Gloria — это созданная при сотрудничестве трех хельсинкских клубов команда, которая впервые вышла в финал.

В классе юниоров бронзу этапа Кубка Мира завоевали гимнастки клуба Rütmika из группы Rytmika Junior Team, которые улучшили итоговый результат на 0,650 балла и набрали 34 250 баллов.

В юниорском зачете Финляндия заняла два первых места — Minetit Junior (37 400) и OVO Junior Team (36 650). Четвертое место досталось команде VK Janika Violett, которая по итогам первого дня разделила пятое место с Rytmika Junior Team.

По словам главы эстонского комитета по художественной гимнастике Леи Крийби, многие команды не приехали на этап Кубка мира в Тампере из-за нехватки средств или по другим причинам.

„В соревнованиях Piruetti Cup, которые предшествовали этапу Кубка мира, юниорские команды из Эстонии проявили себя хорошо. Из-за пандемии мы лишились почти четверти эстонских команд по художественной гимнастики, но по-прежнему можем составить конкуренцию другим странам. К сожалению, таллиннская команда VK Janika Caresse и Piruett Junior Team на Кубке мира отсутствовали“, - прокомментировал Крийби.