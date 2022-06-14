КОЛОНКА RusDelfi | Отключение уличного освещения - угроза, в первую очередь, для женщин

Я являюсь жительницей Таллинна, которая никогда не жила в Кохтла-Ярве, но меня ситуация с отсутствием уличного освещения тронула до глубины души. Ведь страдать от этого решения будут, в первую очередь, именно женщины . Начиная с того дня, когда я, будучи ребенком, начала гулять без сопровождения возрослых, родители звали меня домой еще до наступления темноты. Потом, когда я стала подростком, они просили ходить по освещенной стороне улицы и не ходить по темным углам. Я выросла с ощущением, что темные улицы города несут в себе опасность. Феминизм в моей семье был далеко не в почете. Меня воспитали на концепции приношения себя в жертву интересам мужчины. И в то же время, родителям удалось вложить в мою голову очень конкретный страх. Этому способствовала и общественая риторика перекладывания вины на жертву: „А зачем она шла по темному парку в такой короткой юбке?“. Нервное оглядывание назад, когда чувствуешь движение за спиной и попытка распознать - мужчина это или женщина. Мужчина в темной подворотне = опасность. Грабитель? Пьяный? Пристанет или пройдет мимо? Дай бог, если просто начнет говорить бессвязные слова. А если что похуже? И речь тут не о грабеже. С кэтколлингом - уличными свистами и приставаниями, - я сама сталкивалась неоднократно. Темные подворотни непременно ассоциируются у меня с нападением со стороны мужчин. Этот код записан на подкорке. И, думаю, не у меня одной. Совершненно неважно, простой ли это прохожий, идущий в наушниках и наслаждающийся одиночеством, или пьяный мужчина, который представляет реальную опасность. Сам факт того, что за мной по темной улице идет мужчина - угроза для меня, как для женщины.

Светлая же сторона улицы дает ощущение безопасности, контроля. Фонари как будто дают надежду: случись чего, в их свете меня заметят, помогут, вызовут полицию. И в данном случае я говорю не о реальном эффекте освещения. На людей нападают и среди бела дня. Я, в первую очередь, рассуждаю о психологическом комфорте. Хотя бы минимальном, особенно, в условиях, когда мир вне дома для женщины представляет гораздо большую опасность, чем для мужчины. А для мужчин опасность чаще всего исходит от - барабанная дробь - других мужчин. Статистика не даст соврать. В 2019-м году в 97% случаев сексуально домогались именно мужчины и в 97% случаев жертвами домогательств были женщины.



Для меня, как для человека, передвигающегося по городу пешком, кажется просто чудовищным решение, которое приняла управа города Кохтла-Ярве. Создается впечатление, что руководство города не возвращается домой поздно вечером. Ну и зарплата чиновников позволяет им иметь как личный автомобиль, так и оплачивать дорогое нынче топливо. Иначе как объяснить такое решение?



Как такое решение мог принять человек, который бывал в ситуации, когда от страха дико колотится сердце и потеют руки, пока ты сам судорожно борешься с дверью, чтобы побыстрее попасть домой? Или тот, кто сжимал в руке ключи, чтобы в случае чего попытаться себя защитить от маргиналов? Мне кажется, что люди у власти становятся прагматиками, далекими от жизни реальных людей, раз они готовы в целях экономии погрузить город во тьму на три месяца. А ведь белые ночи закончатся уже к середине июля.



Я с ужасом думаю женщинах в Кохтла-Ярве, которым приходится, преодолевая неловкость, просить знакомых проводить их до дома. Я могу дойти от центра города Таллинна до своего подъезда, ни разу не ступив в тень. Даже беспокоясь о том, что за машина с темными стеклами едет за мной уже второй квартал, я буду идти уверенно. Потому что я иду по освещенной улице и это дает чувство безопасности. Жители в Кохтла-Ярве позволить себе этого не могут.



Страшно жить в государстве, где освещенные улицы можно превратить в привилегию для населения целого города по щелчку пальцев политика, который, кажется, потерял связь с реальностью.