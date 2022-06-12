Правда ли, что на фото — украинские книги, сожжённые российскими войсками?

21 мая 2022 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опубликовала в своём твиттере фото груды горящих книг с подписью „Сожжение книг по украинской истории — это не денацификация. Это наоборот“. За неделю твит набрал больше 4000 комментариев и почти 15 000 лайков. Многие пользователи в комментариях провели аналогию с сожжением книг в нацистской Германии в 1933 году. СМИ, в основном украинские, процитировали твит посла Симмонс, добавив пояснение к фото: „Российские оккупанты на захваченных территориях Украины сжигают украинские книги. Особую ненависть вызывают у них учебники по истории Украины“. Некоторые уточнили, что горящие книги напечатаны на русском языке.

Посол Мелинда Симмонс покинула Украину в начале марта, после начала военных действий, а 29 апреля вернулась в Киев. Когда посол опубликовала фото горящих книг 21 мая, она не уточнила, где и когда был сделан снимок. Она также не указала, откуда позаимствовала эту фотографию. Многочисленные СМИ добавили, что книги сжигают именно „российские оккупанты на захваченных территориях Украины“. Польский портал InfoPugila написал, что действие происходит в украинском Мелитополе.

На следующий день один из пользователей Twitter указал на ошибочную атрибуцию фотографии, которая на самом деле появилась в фотобанке УНИАН ещё в марте 2010 года. Согласно описанию, на снимках запечатлено шествие Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) в Симферополе 14 марта 2010 года. ПСПУ периодически организовывала антинатовские митинги в Украине, выступая против присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу и за создание нового межгосударственного союза Украины, Беларуси и России. Конкретно этой фотографии, использованной послом, в фотобанке нет. Но по обложкам книг и узору брусчатки можно с высокой вероятностью предположить, что это та же самая груда книг.