Правда ли, что на фото — украинские книги, сожжённые российскими войсками?(6)
Десятки СМИ опубликовали фото горящих книг, якобы подожжённых российскими военными на захваченных территориях Украины. Проверено.Медиа разобрались, что на самом деле происходило на этой фотографии
Посол Мелинда Симмонс покинула Украину в начале марта, после начала военных действий, а 29 апреля вернулась в Киев. Когда посол опубликовала фото горящих книг 21 мая, она не уточнила, где и когда был сделан снимок. Она также не указала, откуда позаимствовала эту фотографию. Многочисленные СМИ добавили, что книги сжигают именно „российские оккупанты на захваченных территориях Украины“. Польский портал InfoPugila написал, что действие происходит в украинском Мелитополе.
На следующий день один из пользователей Twitter указал на ошибочную атрибуцию фотографии, которая на самом деле появилась в фотобанке УНИАН ещё в марте 2010 года. Согласно описанию, на снимках запечатлено шествие Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) в Симферополе 14 марта 2010 года. ПСПУ периодически организовывала антинатовские митинги в Украине, выступая против присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу и за создание нового межгосударственного союза Украины, Беларуси и России. Конкретно этой фотографии, использованной послом, в фотобанке нет. Но по обложкам книг и узору брусчатки можно с высокой вероятностью предположить, что это та же самая груда книг.
Ещё один пользователь, ответивший на твит посла, предоставил ссылку на публикацию „Цензор.нет“ 2014 года с точно такой же фотографией. Публикация, в свою очередь, ссылается на пользователя ЖЖ npubop, который выложил фотоподборку пророссийских факельных шествий в Крыму. Большинство снимков в подборке сделаны во время шествий 2009 и 2010 годов. Интересующая нас фотография была сделана в марте 2010 года на акции по сожжению учебников по истории Украины. Митингующие были недовольны новыми учебниками истории, введёнными в оборот в 2009 году. Тогда в учебники добавили информацию о голодоморе, сталинских репрессиях и деятельности ОУН-УПА. Митингующие считали, что авторы пособий не имели права переписывать историю. Тогда 14 марта 2010 года активисты привезли сотни учебников на площадь Ленина в Симферополе, облили их керосином и подожгли. „Эта инициатива студентов разных вузов Крыма“, — пояснила лидер движения „Киевская Русь“ Надежда Полякова. „Они не хотят мириться с такой „отредактированной“ историей страны, где извращены события Великой Отечественной войны и пособники фашистов называются национальными героями“. Тем не менее сожжение „переписанной истории“ было символическим. Под обложками-ксерокопиями „Новейшей истории Украины“ на самом деле оказались учебники по химии и биологии, рассказы Ярослава Гашека, журналы „Вокруг света“ и „Роман-газета“.
Итак, фотография в твите посла Мелинды Симмонс на самом деле не имеет отношения к „операции по денацификации Украины“, начатой правительством России в феврале 2022 года. Эта фотография была сделана за 12 лет до этого — на митинге пророссийских националистов в Симферополе.
Первым разбор фотографии в своём видеоролике сделал 23 мая 2022 года украинский видеоблогер Анатолий Шарий, который обратил внимание на твит посла Симмонс и опубликовал опровержение.