Трусова рассказала, как начались её отношения с Кондратюком

„Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилась немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно. Просто общались, и так получилось“, — рассказала Трусова в эфире „Матч ТВ“.