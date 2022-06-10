Трусова рассказала, как начались её отношения с Кондратюком(4)
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о начале отношений с олимпийским чемпионом Игр-2022 в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком.
„Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилась немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно. Просто общались, и так получилось“, — рассказала Трусова в эфире „Матч ТВ“.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Александра заняла шестое, последнее место: „Она разносторонняя и талантливая девочка во всём. Хочется поздравить её тренера. Это очень хорошая работа тренера“, — приводит слова Тарасовой „Спорт-экспресс“.
Источник - Чемпионат
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