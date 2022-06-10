Имейте в виду! Праздник Ивановой ночи в Ласнамяэ будет безалкогольным

„В этом году мы хотим отпраздновать Иванов день семейным мероприятием, и, приглашая на это мероприятие молодежь и детей, мы не можем пропагандировать употребление алкоголя. На этот раз торговцы, участвующие в мероприятии, не будут продавать алкогольные напитки, также просим гостей не приходить на мероприятие с алкоголем. Надеемся, что гости нашего мероприятия отнесутся к этому с пониманием“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Главным исполнителем на праздновании Ивановой ночи будет ансамбль „ВИА Балтика“. Также в концерте примут участие танцевальный ансамбль „Леэ“ и Эдуард Тооман. Костер зажгут в 21.45.

На мероприятии не обойдется и без вкусной еды. На празднике можно будет приобрести различные блюда, приготовленные на гриле, а также закуски, выпечку, сладости и безалкогольные напитки. Алкоголь на мероприятии продаваться не будет.

Для самых маленьких членов семьи Молодежный центр Ласнамяэ и Молодежный совет Ласнамяэ проведут различные занятия 19:00 до 21:00, и также в это время дети смогут бесплатно попрыгать на батуте.

До пустырей Паэвалья можно легко добраться пешком или на общественном транспорте.