ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (106-й день) | Зеленский ввел санкции против Путина. На фронте ежедневно погибает до 100 украинских военных

По данным разведки, у россиян в Донбассе в десятки раз больше артиллерии и боеприпасов, чем у украинцев - Independent. Британская газета Independent пишет, что, согласно некоему докладу разведки, россиийские войска в Донбассе в десятки раз превосходят украинские в количестве артиллерии, и боеприпасов и в разы - в дальнобойности своих вооружений, и это угнетающе действует на боевой дух украинцев.

Украина потеряла по меньшей мере три вертолета во время миссий по поставкам на „Азовсталь“ медикаментов и боеприпасов, а также для эвакуации раненых. Об этом говорится в материале издания „Украинская правда“, которое ссылается на информированные источники.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил до 17 июня разработать законопроект, который позволит изъять в пользу государства имущество, принадлежащее России и Беларуси. Вырученные от продажи этого имущества средства планируется направить на программы помощи беженцам, приехавшим в Латвию из Украины.

Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил троих иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни, сообщает „Интерфакс“. Перед судом предстали граждане Великобритании 48-летний Шон Пиннер и 28-летний Эйден Эслин, а также 21-летний гражданин Марокко Брагим Саадун. Их обвиняли в наемничестве и „в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР“, сообщил журналистам председательствующий коллегии по делу Александр Никулин. Один из адвокатов иностранцев, приговоренных судом самопровозглашенной ДНР к смертной казни, заявил, что они намерены обжаловать это решение.

Россия пытается возобновить наступление, чтобы полностью захватить Запорожскую область Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. „Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области“, — сказал он.

Зеленский ввел санкции против Путина. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Владимира Путина и других российских государственных руководителей, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Всего в списке 35 человек, среди них также - глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр финансов Антон Силуанов и руководитель МВД Владимир Колокольцев. В него включены другие члены российского правительства и заместители министров. Попавшим в список людям запрещен въезд в Украину, а также полеты и переезд через ее территорию. Все их активы в Украине должны быть заблокированы, какая-либо экономическая деятельность прекращена, запрещается также транспортировка их имущества. Еврокомиссия объявила о выделении дополнительного финансирования в четверг. Общий объем помощи Украине превысил 700 миллионов евро.

Uber и ООН объединились для доставки еды в Украине. Партнерство уже начало работать: агенство ООН с помощью Uber доставляет продукты питания со склада в Днепре в другие районы. Теперь программа также представлена в Киеве, Львове, Виннице и Черновцах.

Американские противокорабельные ракеты Harpoon уже поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии наряду с ракетами „Нептун“ украинского производства, сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий. Российский президент Владимир Путин, в феврале начавший вооруженное вторжение в Украину, впервые заговорил о целях России „возвращение“ территорий, сравнив события этого года с временами Петра I, чье 350-летие которого отмечают в России в четверг.

Министр обороны Украины: на фронте ежедневно погибает до 100 украинских военных. „Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта“, - написал он.

Британская разведка: Россия активизировала наступление к югу от Изюма. Бои в Северодонецке продолжаются, но за последние двое суток российские войска активизировали наступление к югу от Изюма, следует из данных британской разведки. Продвижение России в городе застопорилось с апреля, после того как его замедлили украинские силы, используя знание местности, пишет британское минобороны.

Российские войска „проводят штурмовые действия“ в районе Богородичного - оно находится на южном берегу реки Северский Донец на пути российского наступления на Славянск и Краматорск, сообщили в украинском генштабе.

Мэр Киева лишил Минск статуса города-побратима. „Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси“, - написал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.