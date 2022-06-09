Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, сообщает Reuters. Для этого власти страны хотят внести поправки в пограничное законодательство. Протяженность границы - около 1300 километров, значительная ее часть покрыта лесом и обозначена лишь знаками.