09.06.2022, 19:14
Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией(9)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Финляндия опасается действий со стороны России по примеру Беларуси и планирует строить заграждения на границу, - передает DW.
Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, сообщает Reuters. Для этого власти страны хотят внести поправки в пограничное законодательство. Протяженность границы - около 1300 километров, значительная ее часть покрыта лесом и обозначена лишь знаками.
Правительство Финляндии опасается, что Россия может направить к незащищенной границе лиц, ищущих убежища - по примеру Беларуси, позволившей сотням мигрантов попытаться пересечь границу с Польшей.