За рубежом
09.06.2022, 19:14

Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Финляндия опасается действий со стороны России по примеру Беларуси и планирует строить заграждения на границу, - передает DW.

Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, сообщает Reuters. Для этого власти страны хотят внести поправки в пограничное законодательство. Протяженность границы - около 1300 километров, значительная ее часть покрыта лесом и обозначена лишь знаками.

Правительство Финляндии опасается, что Россия может направить к незащищенной границе лиц, ищущих убежища - по примеру Беларуси, позволившей сотням мигрантов попытаться пересечь границу с Польшей.

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