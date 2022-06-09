Мнение
09.06.2022, 16:00

Кристен Михал: руководителей нашей столицы не должны избирать те же люди, которые избирают Путина

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Граждане РФ должны быть лишены избирательного права в Эстонии
Кристен Михал
Член Рийгикогу (Партия реформ)
ФОТО: Andres Putting / Jaanus Lensment

Начнем с того, что в Эстонии 81 691 гражданин России.

С началом украинской войны многое в мире изменилось и многое изменится еще больше. Сосед и сфера влияния, которую мы в Эстонии воспринимали как угрозу,стали видны лучше. После того, как мы попадем молотком по пальцам, мы уже знаем, что следующий раз пальцы нужно держать подальше. Способность к обучению является одним из величайших навыков человечества в его развитии. Так и мы должны извлечь уроки из этого кризиса.

В сфере энергетики мы пересматриваем наши возможности, чтобы не быть зависимыми. Так что все-таки разумно было бы организоваться и в публичном, языковом и информационном пространстве. Грубо говоря, единственной причиной, по которой это до сих пор не было сделано, была надежда на перемены. Чаще всего политики, которые благодаря противопоставлению другого языка и сознания, получают топливо для своей ракеты.

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