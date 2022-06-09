Кристен Михал: руководителей нашей столицы не должны избирать те же люди, которые избирают Путина

С началом украинской войны многое в мире изменилось и многое изменится еще больше. Сосед и сфера влияния, которую мы в Эстонии воспринимали как угрозу,стали видны лучше. После того, как мы попадем молотком по пальцам, мы уже знаем, что следующий раз пальцы нужно держать подальше. Способность к обучению является одним из величайших навыков человечества в его развитии. Так и мы должны извлечь уроки из этого кризиса.