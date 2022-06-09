В эту субботу в Ласнамяэ откроют игровую и спортивную площадку Раадику

„Я очень рада, что у нас есть такой партнер, как Raadiku Arendus OÜ, который не только заботится о зданиях, но и постоянно думает о том, как сделать жизнь жителей еще комфортнее, безопаснее и лучше. Новая площадка даст детям и молодежи возможность активно и с пользой проводить время рядом с домом“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По словам представителя Raadiku Arendus Райко Ури, для них как административной компании важно сблизиться с жителями посредством различных общественных мероприятий и улучшить общую среду обитания. „На Раадику проживают сотни детей, для которых, помимо строительства детских и спортивных площадок, мы постарались найти другие увлекательные способы проведения свободного времени. Мы организовали дружину, поддерживаем общественные мероприятия и предоставили им на постоянной основе одну квартиру в качестве молодежного штаба. Мы надеемся, что детская и спортивная площадка будут активно использоваться, а на футбольном поле будет много молодых людей, интересующихся спортом“, - отметил Ури.

В мероприятии примут участие футболисты „Левадии“ Брент Леписту и Закария Бегларишвили, при помощи которых дети смогут отточить свои футбольные навыки. Можно будет посоревноваться в строительстве из Лего, лучшие получат призы. Также будет возможность сделать аквагрим.

На новой игровой и спортивной площадке Raadiku расположены небольшая футбольная площадка, зона для скалолазания и силовых тренировок, а также площадка для игры в классики. Целью площадки является предоставление возможности проведения досуга и игр местным детям.

Жилой район муниципальных квартир Раадику принадлежит базирующемуся в Лондоне инвестиционному фонду Intermediate Capital Group (ICG), в Эстонии домами управляет Raadiku Arendus OÜ. Жилой комплекс состоит из девяти домов с 1215 квартирами, в которых проживает около 3500 жителей Таллинна.