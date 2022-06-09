Молодежная сборная Эстонии завершила отборочный этап на ЧЕ с разницей мячей 0:32
Мужская молодежная сборной Эстонии по футболу до 21 года в последнем матче отборочного этапа на Чемпионат Европы проиграла сверстникам из Хорватии со счетом 0:4. Эстония за весь отборочный этап не смогла набрать ни очков, ни забить голов.
Игра проходила в Пярну. Сборная Хорватии уже после первого тайма выигрывала 0:3, а на 55-й минуте Тони Фрук установил окончательный счет в матче 4:0.
Эстонская сборная заняла последнее место среди шести команд в группе А отборочного этапа на чемпионат Европы. Сборная Азербайджана, занявшая пятое место, одержала свои единственные победы над Эстонией 0:5 и 0:3 соответственно. В итоге разница забитых и пропущенных голов у Эстонской сборной 0:32.
Последний раз молодежная сборная Эстонии до 21 года одерживала победу осенью 2019-го года, обыграв сборную Латвии 2:1.