Молодежная сборная Эстонии завершила отборочный этап на ЧЕ с разницей мячей 0:32

Мужская молодежная сборной Эстонии по футболу до 21 года в последнем матче отборочного этапа на Чемпионат Европы проиграла сверстникам из Хорватии со счетом 0:4. Эстония за весь отборочный этап не смогла набрать ни очков, ни забить голов.