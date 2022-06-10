Невзоров: патриотическая пропаганда в России провалилась, никто не готов бросаться под танки
Публицист Александр Невзоров в интервью Youtube-каналу „Популярная политика“ прокомментировал последние новости и высказался о патриотизме в России.
Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был полететь на встречу в Сербию. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Поэтому встреча не состоялась.
„Самолет Лаврова не пустили какие-то совсем маленькие страны. Те страны, которые раньше не осмеливались даже дунуть в сторону России, когда еще жил был миф о ее необыкновенной мощи и великом влиянии“, - сказал в интервью Александр Невзоров.
„Лавров и это запрещение преподнёс как нечто что-то значительное. Я понимаю, что его выпорол бы Байден, но там то совсем крошечные образование его послали нафиг. Это действительно храбрые клопы. Это знаковая вещь, в корне меняющая отношение к России. Я говорю без малейшего желания обидеть эти страны. Эти страны геополитически всегда представлялись Кремлю несуразицей“, - добавил Невзоров, который недавно получил гражданство Украины.
Ведущий поинтересовался, почему никто не предсказал войну против Украины раньше. „По поводу того, что режим Путина начнет войну - я говорил всегда. Еще за полгода до начала войны даже посчитал примерное количество погибших в войне. Я говорил, что война - это неизбежность того, что делает российская власть. Я лишь ошибался, не думал, что кремлевская элита настолько микроскопична и нечеловечна“, - вспомнил он.
По его словам, история - это ложная и подлая штука. „Теперь мы имеем возможность переоценить всех деятелей истории. Каким можно быть ничтожным, и при этом как можно кровавить мир и создавать угрозу всей цивилизации. Теперь мы видим, что не надо быть одаренными сверх людьми, никем не надо быть, можно быть обычными, серенькими, трусоватыми и тем не менее заливать земли кровью“.
Комментируя скандальные посты бывшего президента России Дмитрия Медведева, Невзоров не упустил возможность высказаться и о всех других представителей российской власти. „Существует сказочная слабость и легкость, чтобы быть лакеем. Это необыкновенно комфортно. Это состояние снимает всю ответственность. Якобы человек выполняет приказы, транслирует речь хозяина. Они все надеются, что на слепых исполнителей не будет возложена ответственность, которая могла бы и должна была быть возможна - трибуналы и так далее. Они не понимают, что причинно-следственные связи, это безжалостная штука. Трибунал в Гааге не будет интересоваться, чем руководствовался Медведев, неся эту околесицу, эту пропаганду ненависти, чудовищную по своей кровожадности суть“.
По мнению Невзорова, патриотическая пропаганда провалилась, и власти сами это признали. „Политическая пропаганда - это желание бросаться под танк с гранатой. Флажки, песенки, символы - не требуют самопожертвования, не требуют даже дискомфорта, это просто треп. Реальный патриотизм, который загоняет живых людей под танки, абсолютно отсутствует в России“.