Невзоров: патриотическая пропаганда в России провалилась, никто не готов бросаться под танки

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был полететь на встречу в Сербию. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Поэтому встреча не состоялась.

„Самолет Лаврова не пустили какие-то совсем маленькие страны. Те страны, которые раньше не осмеливались даже дунуть в сторону России, когда еще жил был миф о ее необыкновенной мощи и великом влиянии“, - сказал в интервью Александр Невзоров.

„Лавров и это запрещение преподнёс как нечто что-то значительное. Я понимаю, что его выпорол бы Байден, но там то совсем крошечные образование его послали нафиг. Это действительно храбрые клопы. Это знаковая вещь, в корне меняющая отношение к России. Я говорю без малейшего желания обидеть эти страны. Эти страны геополитически всегда представлялись Кремлю несуразицей“, - добавил Невзоров, который недавно получил гражданство Украины.

Ведущий поинтересовался, почему никто не предсказал войну против Украины раньше. „По поводу того, что режим Путина начнет войну - я говорил всегда. Еще за полгода до начала войны даже посчитал примерное количество погибших в войне. Я говорил, что война - это неизбежность того, что делает российская власть. Я лишь ошибался, не думал, что кремлевская элита настолько микроскопична и нечеловечна“, - вспомнил он.

По его словам, история - это ложная и подлая штука. „Теперь мы имеем возможность переоценить всех деятелей истории. Каким можно быть ничтожным, и при этом как можно кровавить мир и создавать угрозу всей цивилизации. Теперь мы видим, что не надо быть одаренными сверх людьми, никем не надо быть, можно быть обычными, серенькими, трусоватыми и тем не менее заливать земли кровью“.