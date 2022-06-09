В Мярьямаа хозяин отказался от попавшей под машину пожилой собаки

В союз позвонили из волости Мярьямаа, где прохожий заметил лежащую в канаве собаку, которая сделала пару шагов и упала. Работники самоуправления Мярьямаа посоветовались с союзом и сочли нужным отвезти собаку в скорую помощь для животных в Таллинне.

Там по чипу определили владельца собаки, но он не проявил готовности забрать Роби, а пожелал усыпить его, сославшись на то, что собака уже старая, глухая и у нее больные лапы.

„Мы гарантировали собаке оплату медицинских счетов в клинике, поэтому она осталась там под нашей опекой. Позже мы позвонили хозяину, и он подтвердил, что отказывается от пса, поскольку у него уже новый пес, который охраняет дом, а поскольку Роби уже этого делать не мог, смысла держать его у себя хозяин не видел. Мы понимаем, что человеку, живущему в одиночестве в деревне, собака нужна для безопасности. Кроме того, молодой пес хочет играть со старшим, и их приходилось держать отдельно“, — пишут волонтеры в соцсетях.

По словам владельца Роби, он хорошо уживался с кошкой. Пес никогда не заходил в дом и с четырехлетнего возраста жил на цепи.

„В тот момент стало очевидно, что о Роби все равно не заботились должным образом, и передача его Союзу защиты животных была единственным способом спасти ему жизнь“, — заявили активисты по защите прав животных.

Ночью хозяин собаки ненадолго передумал, позвонил на инфотелефон союза и подтвердил, что построит забор из сетки и даст собаке обезболивающее. Однако когда стало ясно, что Роби готов вернуться домой, он не нашел времени забрать собаку. Сегодня он на стройке с сыном, завтра прием у врача, и нет времени заниматься Роби.

„Это был момент, когда на глаза навернулись слезы. На самом деле в сердце этого человека, наверное, не было ни грамма сострадания. Когда мы сказали, что все ходят на работу и к врачу и параллельно заботятся о животных, мужчина крикнул, что тогда ему эта собака не нужна, раз все так сложно“, - пишут волонтеры.