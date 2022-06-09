В Мярьямаа хозяин отказался от попавшей под машину пожилой собаки
Эстонский союз защиты животных ищет новый дом для Роби, которого хозяин не пожелал забирать домой после того, как пес попал под машину, а хотел его усыпить.
В союз позвонили из волости Мярьямаа, где прохожий заметил лежащую в канаве собаку, которая сделала пару шагов и упала. Работники самоуправления Мярьямаа посоветовались с союзом и сочли нужным отвезти собаку в скорую помощь для животных в Таллинне.
Там по чипу определили владельца собаки, но он не проявил готовности забрать Роби, а пожелал усыпить его, сославшись на то, что собака уже старая, глухая и у нее больные лапы.
„Мы гарантировали собаке оплату медицинских счетов в клинике, поэтому она осталась там под нашей опекой. Позже мы позвонили хозяину, и он подтвердил, что отказывается от пса, поскольку у него уже новый пес, который охраняет дом, а поскольку Роби уже этого делать не мог, смысла держать его у себя хозяин не видел. Мы понимаем, что человеку, живущему в одиночестве в деревне, собака нужна для безопасности. Кроме того, молодой пес хочет играть со старшим, и их приходилось держать отдельно“, — пишут волонтеры в соцсетях.
По словам владельца Роби, он хорошо уживался с кошкой. Пес никогда не заходил в дом и с четырехлетнего возраста жил на цепи.
„В тот момент стало очевидно, что о Роби все равно не заботились должным образом, и передача его Союзу защиты животных была единственным способом спасти ему жизнь“, — заявили активисты по защите прав животных.
Ночью хозяин собаки ненадолго передумал, позвонил на инфотелефон союза и подтвердил, что построит забор из сетки и даст собаке обезболивающее. Однако когда стало ясно, что Роби готов вернуться домой, он не нашел времени забрать собаку. Сегодня он на стройке с сыном, завтра прием у врача, и нет времени заниматься Роби.
„Это был момент, когда на глаза навернулись слезы. На самом деле в сердце этого человека, наверное, не было ни грамма сострадания. Когда мы сказали, что все ходят на работу и к врачу и параллельно заботятся о животных, мужчина крикнул, что тогда ему эта собака не нужна, раз все так сложно“, - пишут волонтеры.
Вот так Роб остался под их опекой, и ему пришлось искать новый дом - желательно с оградой, потому что собака не привыкла жить в комнате. Кроме того, у него небольшая проблема с мочевым пузырем, которая также требует внимания. Необходимую помощь оказывает Эстонский союз защиты животных.
„Роби вчера не умер, и наша надежда умрет последней, поэтому, пожалуйста, дайте знать, если решитесь предложить собаке новый заботливый дом“, — просят люди, которые заботятся о Роби.
Больше информации по телефону: 51946146 или info@loomakaitse.eu
Реквизиты для тех, кто пожелает помочь средствами на лечение Роби:
Пояснение „Robi“
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
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