Звери
09.06.2022, 20:14

В Мярьямаа хозяин отказался от попавшей под машину пожилой собаки

 
Роби
Роби
ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit

Эстонский союз защиты животных ищет новый дом для Роби, которого хозяин не пожелал забирать домой после того, как пес попал под машину, а хотел его усыпить.

В союз позвонили из волости Мярьямаа, где прохожий заметил лежащую в канаве собаку, которая сделала пару шагов и упала. Работники самоуправления Мярьямаа посоветовались с союзом и сочли нужным отвезти собаку в скорую помощь для животных в Таллинне.

Там по чипу определили владельца собаки, но он не проявил готовности забрать Роби, а пожелал усыпить его, сославшись на то, что собака уже старая, глухая и у нее больные лапы.

„Мы гарантировали собаке оплату медицинских счетов в клинике, поэтому она осталась там под нашей опекой. Позже мы позвонили хозяину, и он подтвердил, что отказывается от пса, поскольку у него уже новый пес, который охраняет дом, а поскольку Роби уже этого делать не мог, смысла держать его у себя хозяин не видел. Мы понимаем, что человеку, живущему в одиночестве в деревне, собака нужна для безопасности. Кроме того, молодой пес хочет играть со старшим, и их приходилось держать отдельно“, — пишут волонтеры в соцсетях.

По словам владельца Роби, он хорошо уживался с кошкой. Пес никогда не заходил в дом и с четырехлетнего возраста жил на цепи.

Роби

„В тот момент стало очевидно, что о Роби все равно не заботились должным образом, и передача его Союзу защиты животных была единственным способом спасти ему жизнь“, — заявили активисты по защите прав животных.

Ночью хозяин собаки ненадолго передумал, позвонил на инфотелефон союза и подтвердил, что построит забор из сетки и даст собаке обезболивающее. Однако когда стало ясно, что Роби готов вернуться домой, он не нашел времени забрать собаку. Сегодня он на стройке с сыном, завтра прием у врача, и нет времени заниматься Роби.

„Это был момент, когда на глаза навернулись слезы. На самом деле в сердце этого человека, наверное, не было ни грамма сострадания. Когда мы сказали, что все ходят на работу и к врачу и параллельно заботятся о животных, мужчина крикнул, что тогда ему эта собака не нужна, раз все так сложно“, - пишут волонтеры.

Вот так Роб остался под их опекой, и ему пришлось искать новый дом - желательно с оградой, потому что собака не привыкла жить в комнате. Кроме того, у него небольшая проблема с мочевым пузырем, которая также требует внимания. Необходимую помощь оказывает Эстонский союз защиты животных.

„Роби вчера не умер, и наша надежда умрет последней, поэтому, пожалуйста, дайте знать, если решитесь предложить собаке новый заботливый дом“, — просят люди, которые заботятся о Роби.

Больше информации по телефону: 51946146 или info@loomakaitse.eu

Реквизиты для тех, кто пожелает помочь средствами на лечение Роби:

Пояснение „Robi“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Телефоны фондов для пожертвований:

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Текст приветствия необходимо прослушать до конца, иначе оплата пожертвования не пройдет.

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