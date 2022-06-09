Фехтовальная Европа „отменила“ русского президента

Россия главенствует над фехтовальной Европой фактически с начала этого тысячелетия. В руководстве конфедерации фехтовальных союзов Старого Света в последние два десятилетия побывал либо российский олигарх Алишер Усманов, либо его ставленники из, мягко говоря, не лидирующих фехтовальных держав континента. Деньги Усманова, вложенные в развитие европейской фехтовальной бюрократической системы, принесли функционерам от фехтования высокие, по европейским мерам, зарплаты и более чем благополучное функционирование Конфедерации, как учреждения.

Все эти материальные обстоятельства способствовали тому, что в 2016 году пост президента Конфедерации занял Станислав Поздняков. В прошлом году Поздняков был единогласно переизбран на новых срок, хотя было очевидно, что Поздняков (с 2018 возглавивший ОКР) , как ранее сам Усманов, становится лишь номинальным руководителем Конфедерации, скорее гарантом обеспечения сытой и благополучной жизни организации на средства все того же Усманова.

Заметим, что смещение Позднякова с должности привело к яростной атаке функционеров европейского фехтования со стороны россиян. Говорилось о том, что до Усманова и Позднякова весь бюджет Конфедерации составлял 34 тысячи евро в год, а ныне – это средняя зарплата офисного клерка в штаб-квартире Конфедерации в Женеве. Далее следовали непрозрачные намеки: на какие средства существовать будете, коллеги?

В такой циничной уверенности защитников российских интересов были весьма весомые аргументы. Даже руководитель всего украинского спорта повел себя более чем странно.

Так, например, Петиция Федерации Фехтования Украины, которая содержала требование об отстранении и фехтовальщиков России и Беларуси от международных соревнований и требование отстранения от занимаемых должностей главы Международной Федерации Фехтования (FIE) Усманова и ЕКФ Позднякова появилась 28 февраля, через несколько суток после вторжения войск РФ в Украину.