В Госдуму внесли законопроект „об отмене независимости Литвы“

В российскую Госдуму внесен законопроект „об отмене постановления Госсовета СССР „О признании независимости Литовской Республики“. Как следует из базы данных системы обеспечения законодательной деятельности, проект закона зарегистрирован в среду, 8 июня.

Он направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Документ предложен депутатом Евгением Федоровым (от „Единой России“). По версии законодателя, постановление „позволит оспорить членство“ Литвы в НАТО.

В Кремле „не знают“ об инициативе депутата

Федоров считает, что при признании независимости был нарушен закон СССР „О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики“, так как в Литве „не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР“.

Россия является правопреемником СССР. А в соответствии с шестым пунктом устава НАТО „спорные юридические субъекты не могут состоять в альянсе“, отметил Федоров.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о предложении представителя „Единой России“.

Независимость Литвы признал Госсовет СССР под председательством Горбачева

11 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз.

Литва последовательно выступает за ужесточение санкций в отношении Москвы, а в конце мая даже предлагала создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады Черного моря с целью вывоза украинского зерна.