ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (105-й день) | Ночной обстрел Харькова. Встреча министров иностранных дел России и Турции

Главный раввин Москвы уехал из России из-за требований властей поддержать войну в Украине. По данным СМИ, из-за своего отказа раввин вынужден был уехать спустя две недели после начала войны, после чего власти РФ попытались надавить на лидеров еврейской общины, чтобы те не переизбрали Гольдшмидта на его пост, который он занимает последние 30 лет.

СБУ и офис Генпрокурора Украины сообщают об аресте активов компании, владелец которой принадлежит к ближайшему окружению Владимира Путина. По данным СБУ, конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, которые причастны к финансированию самопровозглашенных республик. Один из этих бенефициаров приближен к Путину, занимается строительством жилья для сотрудников российских ФСБ и минобороны и является спонсором кампаний „Единой России“, сообщает украинское ведомство.

Российские чиновники потратили более 1 млрд руб. на закупку VPN-сервисов для обхода ими же устроенных массовых блокировок. Продает им эти технологии государственный Ростелеком — на обходе военной цензуры он заработал больше, чем все частники.

Из очередной вечерней сводки генерального штаба вооруженных сил Украины следует, что за сутки линия фронта значительно не изменилась, а основные боевые действия продолжаются на территории Донецкой области. На Славянском направлении украинские военные „успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск“, - сказано в сводке. „Российское войско сосредотачивает усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску“, - сообщает генштаб.

Microsoft сокращает присутствие в России.

Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших военных. Украинское министерство реинтеграции и временно оккупированных территорий сообщает об еще одном обмене телами погибших между Украиной и Россией. На сайте украинского ведомства сказано, что обмен прошел на линии фронта в Запорожской области по формуле „50 на 50“. „Из 50 наших защитников 37 – героические защитники „Азовстали“, - пишет министерство.

Канада ввела санкции против российской нефтегазовой и химической отраслию Канада расширила санкционный список в отношении России. Под новый запрет попало сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями.

В Анкаре в среду прошла встреча министров иностранных дел России и Турции. Прорывов не произошло, но стороны заявили о готовности обсуждать создание „зернового коридора“ на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России. Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.

Лавров: ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису. „Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами. Главная проблема была (...) в отказе Украины от разминирования портов“, - цитирует Лаврова „Интерфакс“.

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для вступления в НАТО. Среди основных требований Турции к Швеции и Финляндии - отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана и других организаций в регионе, которые Турция считает террористическими. Турция требует от Швеции и Финляндии комплексной „борьбы с терроризмом“, включая прекращение контактов с этими организациями, заморозку их активов и запрет на курдские демонстрации в этих странах. Также Турция требует обмена разведданными и снятия ограничений на оборонную промышленность в отношении Турции.

Ситуация в Северодонецке, ВСУ удается отбить российские атаки, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за боевых действий сейчас небезопасно даже в центре города. ВСУ также отбили атаки близ Тошковки и Устиновки.

Более 31 тысячи российских военнослужащих погибли в Украине с начала войны, сообщил Владимир Зеленский.

Российские войска разместили под Запорожьем до 30 советских танков Т-62, сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, боевые машины разместили в качестве долговременных огневых точек в районе оккупированной Васильевки, в 35 километрах от Запорожья.