Правда ли, что у сына Дмитрия Медведева отозвали американскую визу и предписали ему в течение 48 часов покинуть США?
В начале июня 2022 года российские и иностранные источники распространили новость о действиях американских властей в отношении Ильи Медведева, сына экс-президента РФ. Мы проверили, есть ли у этой новости серьёзные основания.
Информационное сообщение не содержало каких-либо подробностей и состояло из двух фактов: у Ильи, сына Дмитрия Медведева, отозвали визу в США, и он должен покинуть Штаты в течение двух суток.
Новость передали в том числе популярные Telegram-каналы ATF и Nexta Live, а также представляющие Украину СМИ „Пятый канал“, „Судебно-юридическая газета“, „Обозреватель“ и „Украинские национальные новости“. В одном из своих эфиров этой истории коснулся российский оппозиционный политик Николай Бондаренко. Новость также обсудили на „Радио Свобода“.
Во многих СМИ отмечалось, что информация, о которой идёт речь, не подтверждена. При этом некоторые ссылались на канал Nexta Live как на источник новости. Однако легко заметить, что этот ресурс разместил указанное сообщение далеко не первым. Так, пост на Nexta появился в 07:15 UTC (10:15 по московскому времени) 5 июня, в то время как на канале ATF новость опубликовали 4 июня в 16:10 UTC. В последнем случае обращают на себя внимание две особенности: сообщение начинается со слов „Из Силиконовой долины хорошие новости“, а дальше уточняется, что Илья Медведев должен покинуть Калифорнию (а не США). Те же детали присутствуют в сообщениях, появившихся ещё раньше в Twitter — в 11:15 (391 ретвит) и в 12:17 того же дня. Из этого можно сделать вывод, что новость начала своё хождение именно в этой соцсети. И действительно, самый ранний найденный нами пост подобного содержания появился в 10:17 утра в твиттере украинского предпринимателя и инвестора Дениса Довгополого. Он выглядел так:
Как видим, это не только самый старый пост с новостью — он ещё и собрал большое число ретвитов. А на следующий день Довгополый в своих аккаунтах в соцсетях сделал следующее заявление: