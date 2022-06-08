Правда ли, что у сына Дмитрия Медведева отозвали американскую визу и предписали ему в течение 48 часов покинуть США?

Во многих СМИ отмечалось, что информация, о которой идёт речь, не подтверждена. При этом некоторые ссылались на канал Nexta Live как на источник новости. Однако легко заметить, что этот ресурс разместил указанное сообщение далеко не первым. Так, пост на Nexta появился в 07:15 UTC (10:15 по московскому времени) 5 июня, в то время как на канале ATF новость опубликовали 4 июня в 16:10 UTC. В последнем случае обращают на себя внимание две особенности: сообщение начинается со слов „Из Силиконовой долины хорошие новости“, а дальше уточняется, что Илья Медведев должен покинуть Калифорнию (а не США). Те же детали присутствуют в сообщениях, появившихся ещё раньше в Twitter — в 11:15 (391 ретвит) и в 12:17 того же дня. Из этого можно сделать вывод, что новость начала своё хождение именно в этой соцсети. И действительно, самый ранний найденный нами пост подобного содержания появился в 10:17 утра в твиттере украинского предпринимателя и инвестора Дениса Довгополого. Он выглядел так: