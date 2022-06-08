08.06.2022, 19:29
ПРОСЛУШКА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ: с пожертвованными Центристской партии 50 000 евро связано больше лжи, чем можно было себе представить(16)
ФОТО: | Tiina Kõrtsini / Eesti Ekspress
„Пожертвованные“ Центристской партии 50 000 евро вызвали крупный скандал летом 2020 года. И пока общественный резонанс пытались хоть как-то успокоить, владелец денег Мартин Кюннап приложил немало усилий, чтобы прикрыть одну ложь другой. Также было много шумихи вокруг пожертвовавшей деньги Яны-Хелен Юхасте. В том числе со стороны Центристской партии.