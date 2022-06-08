Эстонский экспресс
08.06.2022, 19:29

ПРОСЛУШКА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ: с пожертвованными Центристской партии 50 000 евро связано больше лжи, чем можно было себе представить

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ПЫЛЬ В ГЛАЗА: бизнесмен Мартин Кюннап в беседах с прессой пытался создать впечатление, словно его вообще ничто не беспокоит. В то же время он по всем фронтам старался избавиться от проблем и замести следы.
ПЫЛЬ В ГЛАЗА: бизнесмен Мартин Кюннап в беседах с прессой пытался создать впечатление, словно его вообще ничто не беспокоит. В то же время он по всем фронтам старался избавиться от проблем и замести следы.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Tiina Kõrtsini / Eesti Ekspress

„Пожертвованные“ Центристской партии 50 000 евро вызвали крупный скандал летом 2020 года. И пока общественный резонанс пытались хоть как-то успокоить, владелец денег Мартин Кюннап приложил немало усилий, чтобы прикрыть одну ложь другой. Также было много шумихи вокруг пожертвовавшей деньги Яны-Хелен Юхасте. В том числе со стороны Центристской партии.

Недавно „Экспресс“ ознакомился с судебным делом и сейчас публикует эпизоды, которые, с одной стороны, являются поучительным материалом о том, как в подобных скандалах манипулируют общественным мнением. Например, как и почему появился совместный ложный пресс-релиз Юхасте и Кюннапа. Однако, с другой стороны, из дела становится хорошо понятно, как умело некоторые могут действовать в собственных интересах и прятаться за спинами когда-то близких людей.

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