ПРОСЛУШКА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ: с пожертвованными Центристской партии 50 000 евро связано больше лжи, чем можно было себе представить

Недавно „Экспресс“ ознакомился с судебным делом и сейчас публикует эпизоды, которые, с одной стороны, являются поучительным материалом о том, как в подобных скандалах манипулируют общественным мнением. Например, как и почему появился совместный ложный пресс-релиз Юхасте и Кюннапа. Однако, с другой стороны, из дела становится хорошо понятно, как умело некоторые могут действовать в собственных интересах и прятаться за спинами когда-то близких людей.