08.06.2022, 15:00
МНЕНИЕ | Украинские беженцы - вызов, но не катастрофа(24)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Принято считать, что среди русских жителей Эстонии есть очень много тех, кто раздражен появлением в стране большого количества украинцев. Думаю, что основания так полагать у нас есть, но это не должно препятствовать нормальному общению русской и украинской молодежи. Так или иначе, но коммуникация украинских и русских детей неизбежна – попытка ее оттянуть может еще больше накалить ситуацию.
Пока нет никаких оснований надеяться на то, что украинская тема перестанет быть актуальной в ближайшее время. Развязанное Москвой военное вторжение в Украину продолжается, продолжают гибнуть люди, города и поселки превращаются в руины. Нас уже не удивляет украинская речь, которую мы слышим на улице, в торговых центрах и в общественном транспорте.