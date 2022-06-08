МНЕНИЕ | Украинские беженцы - вызов, но не катастрофа

Пока нет никаких оснований надеяться на то, что украинская тема перестанет быть актуальной в ближайшее время. Развязанное Москвой военное вторжение в Украину продолжается, продолжают гибнуть люди, города и поселки превращаются в руины. Нас уже не удивляет украинская речь, которую мы слышим на улице, в торговых центрах и в общественном транспорте.

Некоторое время назад я уже пытался обратить внимание на то, что столь преувеличенное внимание к бедам украинцев по-человечески объяснимо. Но жизнь так устроена, что мы привыкаем ко всему, даже к трагедии – и не имеет большого значения, что эта трагедия задела сотни семей в Эстонии. То, что на наших улицах развеваются украинские флаги, это замечательно. Но это лишь видимая поддержка, не требующая больших ресурсов и способности увидеть ситуацию в перспективе.