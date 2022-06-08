Мнение
08.06.2022, 15:00

МНЕНИЕ | Украинские беженцы - вызов, но не катастрофа

 (24)
Игорь Калакаускас
преподаватель истории, публицист
Ukraina põgenikud laeval Isabella
Ukraina põgenikud laeval Isabella
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Принято считать, что среди русских жителей Эстонии есть очень много тех, кто раздражен появлением в стране большого количества украинцев. Думаю, что основания так полагать у нас есть, но это не должно препятствовать нормальному общению русской и украинской молодежи. Так или иначе, но коммуникация украинских и русских детей неизбежна – попытка ее оттянуть может еще больше накалить ситуацию.

Пока нет никаких оснований надеяться на то, что украинская тема перестанет быть актуальной в ближайшее время. Развязанное Москвой военное вторжение в Украину продолжается, продолжают гибнуть люди, города и поселки превращаются в руины. Нас уже не удивляет украинская речь, которую мы слышим на улице, в торговых центрах и в общественном транспорте.

Некоторое время назад я уже пытался обратить внимание на то, что столь преувеличенное внимание к бедам украинцев по-человечески объяснимо. Но жизнь так устроена, что мы привыкаем ко всему, даже к трагедии – и не имеет большого значения, что эта трагедия задела сотни семей в Эстонии. То, что на наших улицах развеваются украинские флаги, это замечательно. Но это лишь видимая поддержка, не требующая больших ресурсов и способности увидеть ситуацию в перспективе.

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